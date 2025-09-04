協助青年求職順利 支援就業計畫最高月領4.8萬元

暑假結束，應屆畢業生及青年投入求職行列，協助初次求職青年、支持穩定就業，勞動部推「支援青年就業計畫」，最高每月可領4.8萬元，玉里就業中心籲符合資格者把握機會。

為避免關稅等國際經貿因素導致初入職場的尋職青年成為長期失業者，勞動部推動「支援青年就業計畫」9月1日上路，透過提高尋職津貼、就業獎勵等，加強協助畢業後尚未就業的初次尋職青年。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署玉里就業中心今天發布訊息表示，此項計畫適用對象為年滿15至29歲的本國籍青年，須未在學且未受僱從事全時工作，並已連續達60日未就業。補助分為兩大項，尋職津貼最高新台幣1萬8000元，分三階段發放，鼓勵青年積極求職；就業獎勵金最高3萬元，針對找到工作後的穩定就業提供支持，總共最高可領4.8萬元，讓青年找工作不再擔心。

北分署玉里就業中心主任張鼎盛說明，申請流程方便簡單，採3步驟完成，先上「台灣就業通」網站註冊會員，接著完成線上職涯測驗，最後上傳身分證和學歷等應備文件即可完成申請。線上申請方式方便又即時，無區域限制，大幅提升青年參與便利性。

張鼎盛表示，除線上申請之外，中心也提供實體一對一諮詢服務，協助青年填寫申請文件、解讀職涯測驗結果，甚至推薦適合的職缺。

對於不熟悉線上操作的青年，中心也安排現場指導，讓在地青年零距離獲取支援，玉里鎮22歲青年小林表示，他今年大學剛畢業，聽到這個計畫很振奮，馬上申請。玉里就業中心表示，近期已接獲多名青年來電詢問，鼓勵符合資格的畢業新鮮人及早參與，能順利申請與就業。

