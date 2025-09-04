彈性育嬰假上路嚴防雇主刁難 勞動部將推「打擊懷孕歧視法遵計畫」
育嬰留停照顧彈性化方案將於明年上路，放寬讓育兒勞工以單日為育嬰留停的請假單位。勞動部長洪申翰強調，雇主不得拒絕勞工申請育嬰留停，而為了避免彈性化方案加劇職場隱性的性別歧視，勞動部也將推動「強化打擊懷孕歧視法遵計畫」，要求雇主落實。
現行勞工於小孩3歲前，可申請2年育嬰留職停薪，前6個月期間可請領平均月投保薪資8成的育嬰津貼。未來彈性化方案上路後，勞工可以在原請領育嬰留職停薪津貼期間內，選擇以日為單位提出申請，天數不超過30日，雙親合計可以請60日，申請期間仍可以請領8成薪資補貼。
7天的家庭照顧假部分，也開放以小時為請假單位，雇主不得拒絕或影響員工的全勤獎金、考績。如果家庭照顧假額度用罄，但仍有家庭照顧需求，則也開放事假以小時請假。
考量實施彈性化方案後，可能導致雇主對生育年齡女性的隱性歧視，或有雇主刻意刁難不讓育兒員工請假，洪申翰說，這是法律紅線，雇主不得拒絕勞工請育嬰留停，勞動部將推動「強化打擊懷孕歧視法遵計畫」，要求雇主落實。勞動部條平司司長黃琦雅補充，打擊懷孕歧視法遵計畫包含很多面向，將於下半年陸續推出。
若雇主拒絕勞工申請育嬰留職停薪、家庭照顧假，黃琦雅說，將依性工法最重可開罰30萬元，事假則依勞基法開罰2萬至100萬元。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言