快訊

爆院方帶錢拜訪慰問！2女術後喪命 家屬淚控高雄名醫「仍未道歉」

台中百歲嬤獨居跌倒 見警淚訴「4個孩子通通死了」真相曝光

陳亮妤2年上位健保署長「與黨關係緊密」 曾被控要屬下代批公文

彈性育嬰假上路嚴防雇主刁難 勞動部將推「打擊懷孕歧視法遵計畫」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
育嬰留停照顧彈性化方案將於明年上路，勞動部長洪申翰（左）、條平司長黃琦雅、勞動保險司長陳美女今開記者會說明方案。記者葉冠妤/攝影
育嬰留停照顧彈性化方案將於明年上路，勞動部長洪申翰（左）、條平司長黃琦雅、勞動保險司長陳美女今開記者會說明方案。記者葉冠妤/攝影

育嬰留停照顧彈性化方案將於明年上路，放寬讓育兒勞工以單日為育嬰留停的請假單位。勞動部長洪申翰強調，雇主不得拒絕勞工申請育嬰留停，而為了避免彈性化方案加劇職場隱性的性別歧視，勞動部也將推動「強化打擊懷孕歧視法遵計畫」，要求雇主落實。

現行勞工於小孩3歲前，可申請2年育嬰留職停薪，前6個月期間可請領平均月投保薪資8成的育嬰津貼。未來彈性化方案上路後，勞工可以在原請領育嬰留職停薪津貼期間內，選擇以日為單位提出申請，天數不超過30日，雙親合計可以請60日，申請期間仍可以請領8成薪資補貼。

7天的家庭照顧假部分，也開放以小時為請假單位，雇主不得拒絕或影響員工的全勤獎金、考績。如果家庭照顧假額度用罄，但仍有家庭照顧需求，則也開放事假以小時請假。

考量實施彈性化方案後，可能導致雇主對生育年齡女性的隱性歧視，或有雇主刻意刁難不讓育兒員工請假，洪申翰說，這是法律紅線，雇主不得拒絕勞工請育嬰留停，勞動部將推動「強化打擊懷孕歧視法遵計畫」，要求雇主落實。勞動部條平司司長黃琦雅補充，打擊懷孕歧視法遵計畫包含很多面向，將於下半年陸續推出。

若雇主拒絕勞工申請育嬰留職停薪、家庭照顧假，黃琦雅說，將依性工法最重可開罰30萬元，事假則依勞基法開罰2萬至100萬元。

雇主 懷孕 勞動部

延伸閱讀

龔明鑫稱「最低工資沿用過去公式不適當」 洪申翰：他在傳達資方想法

影／育嬰留停可「按日請假」 勞動部協助企業職代人力每位千元補貼

洪申翰質疑學者林英杰是騙子 挨告誹謗獲不起訴

非無薪假應該是「減班休息」！洪申翰挨網轟：改名詞就變好棒棒？

相關新聞

行政院拍板育嬰留停可「申請單日」 軍公教也適用

行政院會今天通過「育嬰留停照顧彈性化方案」報告，未來最多2年的育嬰留職停薪期間，將有30天能以「單日」方式申請，雙親合計...

彈性育嬰假上路嚴防雇主刁難 勞動部將推「打擊懷孕歧視法遵計畫」

育嬰留停照顧彈性化方案將於明年上路，放寬讓育兒勞工以單日為育嬰留停的請假單位。勞動部長洪申翰強調，雇主不得拒絕勞工申請育...

影／育嬰留停可「按日請假」 勞動部協助企業職代人力每位千元補貼

許多勞工及民間團體反映「職場與家庭兩頭燒」的困境，行政院今天院會通過勞動部《育嬰留停照顧彈性化》方案，將育嬰留停放寬為「...

托盟肯定彈性育嬰留職停薪新政 直指仍有3項缺憾

勞動部今天發布「彈性育嬰留職停薪」新政策，托盟表示，家長未來能選擇以每次「1日」為單位，申請總計最多30天的育嬰留職停薪...

政院通過育嬰留職停薪彈性化！家長：最大的困難其實都沒解決

行政院今天通過育嬰留停照顧彈性化新制，明年元旦上路，新手爸媽反應不一，有人覺得以單日請假的話，會對日常育兒很有幫助，但一...

陳建烈告別12年公職棄檢轉律師 曾戰勝腸癌今以二寶爸迎新挑戰

高雄地檢署前檢察官陳建烈年僅25歲時確診腸癌，靠著毅力與信念走過人生低谷。他自嘲「司法官訓練所橫跨三期才畢業」，如今，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。