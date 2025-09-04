彈性育嬰假上路嚴防雇主刁難 勞動部將推「打擊懷孕歧視法遵計畫」

育嬰留停照顧彈性化方案將於明年上路，放寬讓育兒勞工以單日為育嬰留停的請假單位。勞動部長洪申翰強調，雇主不得拒絕勞工申請育嬰留停，而為了避免彈性化方案加劇職場隱性的性別歧視，勞動部也將推動「強化打擊懷孕歧視法遵計畫」，要求雇主落實。

現行勞工於小孩3歲前，可申請2年育嬰留職停薪，前6個月期間可請領平均月投保薪資8成的育嬰津貼。未來彈性化方案上路後，勞工可以在原請領育嬰留職停薪津貼期間內，選擇以日為單位提出申請，天數不超過30日，雙親合計可以請60日，申請期間仍可以請領8成薪資補貼。

7天的家庭照顧假部分，也開放以小時為請假單位，雇主不得拒絕或影響員工的全勤獎金、考績。如果家庭照顧假額度用罄，但仍有家庭照顧需求，則也開放事假以小時請假。

考量實施彈性化方案後，可能導致雇主對生育年齡女性的隱性歧視，或有雇主刻意刁難不讓育兒員工請假，洪申翰說，這是法律紅線，雇主不得拒絕勞工請育嬰留停，勞動部將推動「強化打擊懷孕歧視法遵計畫」，要求雇主落實。勞動部條平司司長黃琦雅補充，打擊懷孕歧視法遵計畫包含很多面向，將於下半年陸續推出。

若雇主拒絕勞工申請育嬰留職停薪、家庭照顧假，黃琦雅說，將依性工法最重可開罰30萬元，事假則依勞基法開罰2萬至100萬元。

