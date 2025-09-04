彈性育嬰留停照顧115年上路 請假規定津貼一次看

快訊

中央社／ 台北4日電

明年1月1日起，受僱者需要育嬰留職停薪可以「日」為單位請彈性育嬰假，家庭照顧假則放寬以「小時」來申請且照顧老小都適用，如何請假、是否給薪或津貼補助，相關QA一次看。

行政院今天拍板通過「育嬰留停照顧彈性化方案」，讓

育嬰假及家庭照顧假更具彈性，例如新手爸媽在幼兒保母臨時請假時，能以「日」為單位申請育嬰留停，或當小孩或長輩有緊急狀況，能按「小時」請家庭照顧假，新措施明年1月1日正式上路。

有關請假規定，中央社整理相關QA：

Q：彈性育嬰假誰可以申請？如何申請？需要證明嗎？

A：彈性育嬰假的申請資格與現況無異，任職滿6個月的受僱者若育有3歲以下子女，不論是爸爸或媽媽，只要有親自撫育小孩事實且留職停薪期間未另有工作收入，都可以依性別平等工作法規定，向投保單位辦理請最長2年的育嬰留職停薪。

Q：彈性育嬰假可以申請多少天？是否要提前申請？

A：勞工最多2年的育嬰留職停薪中，將有30天能夠以「日」申請，為了讓雇主能有人力調度彈性，勞工必須在提前5天以書面向雇主提出申請，但若有臨時突發需求，包含子女生病（腸病毒、流行性感冒等）、停托、停課等情形時，才可以於1日前或者是當日委託他人向雇主提出申請。

Q：請彈性育嬰假是否有薪資？津貼如何計算？

A：勞工申請彈性育嬰假時，雇主不需給薪水，但勞工可以申請育嬰留職停薪津貼，若申請1日就發給1日津貼，由勞動部勞工保險局依照勞工請領天數依比例發放、直接匯進勞工帳戶，最多發到6個月。。

Q：家庭照顧假可以「小時」單位申請，額度有幾天？

A：勞工若因家庭成員需要親自照顧時，現在可申請每年最多7天的家庭照顧假，並併入一年共14天的事假計算，未來勞工如有家庭照顧需求，可以「小時」為請假單位，一年可以有56小時可以申請。

如果56小時家庭照顧假在同一年度使用完畢，又發生臨時需親自照顧家庭成員的情形，可以就未用完的「事假」，以「小時」為單位向雇主請假。

Q：按「小時」請家庭照顧假只能是照顧小孩嗎？

A：不需要，只要是家庭成員有照顧需求，不論是顧老或是顧小，勞工有需求都可以小時為單位來申請。

Q：家庭照顧假是否有薪資？

A：家庭照顧假的薪資計算依事假規定辦理，依照現行規定，事假並無支薪，但勞工請假雇主不得拒絕，也不可以扣發其全勤獎金。

