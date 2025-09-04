行政院拍板育嬰留停可「申請單日」 軍公教也適用

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
勞動部長洪申翰表示，勞動部《育嬰留停照顧彈性化》方案，將育嬰留停放寬為「可按日請假」、家庭照顧假「可按時申請」，希望協助企業穩定人力，勞工照顧可以不離職。記者杜建重／攝影
勞動部長洪申翰表示，勞動部《育嬰留停照顧彈性化》方案，將育嬰留停放寬為「可按日請假」、家庭照顧假「可按時申請」，希望協助企業穩定人力，勞工照顧可以不離職。記者杜建重／攝影

行政院會今天通過「育嬰留停照顧彈性化方案」報告，未來最多2年的育嬰留職停薪期間，將有30天能以「單日」方式申請，雙親合計可有60天假。此外，家中有家庭照顧需求者，一年14天的事假與家庭照顧假，也將能以「一小時」為單位請假，除了勞工外，軍公教也可適用，預計明年元旦上路。

根據性別工作平等法規定，受雇者任職滿6個月後，於每一子女滿3歲前，得申請最多2年育嬰留職停薪，其中6個月可領8成薪資補貼。洪申翰表示，新的彈性調整方案，將從6個月的彈性育嬰留停中，撥出30天讓父母用「單日」方式來請假並仍享有8成薪；雙親共計就有60天可請假。

洪申翰強調，以「單日」來申請彈性育嬰留停，可用於腸病毒停托等臨時性的不可抗力需求。過去這些臨時性需求，沒辦法用1個月留職，只能用事假或特休假，但未來就可以用以「單日」申請的留停來兼顧職場。

洪申翰進一步表示，對於有家庭照顧需求者，現行一年中共7天事假和7天家庭照顧假，未來將能以「小時」來申請事假和家庭照顧假，換言之，未來就有56小時家庭照顧假、56小時事假，共計112小時可彈性因應家庭需求，且雇主不得扣全勤獎金。

在配套措施方面，彈性育嬰留停原則上必須在5天前提出申請，至於腸病毒等臨時性、難以預期者，可前一日或當日委託他人提出申請。

洪申翰並說，對企業臨時尋找代理人困難的狀況，政府可以給予職代或加班多一點彈性，但雇主必須遵守加班只能做育嬰留停者的工作、且必須避免代理者過勞。

另外，對於留職停薪新措施可能影響30人以下小微企業的運作，政府也提供受雇者，1人1天1000元的獎勵金，可用於職代加班費或尋找代班人，大約143萬家企業可以適用。洪申翰說，勞動部已在明年度預算中編列5億元，若不足可再尋求其他基金等財源。

面對媒體追問，洪申翰表示，軍公教也適用育嬰留停照顧彈性化措施，各機關都會配合辦理，指示相關獎勵金是針對勞工雇主，軍公教就不適用。

洪申翰進一步解釋，彈性育嬰留停的概念和傳統一般請假不同，尤其牽涉勞健保等社會保險的核付機制，因此勞動部做了相當多準備並增加業務人力，但若此留停方式處理，仍可享8成薪資補貼，否則若用一般的假，除非企業赴薪資、政府編列預算或變成無薪，都可能讓美意打折。

