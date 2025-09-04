快訊

托盟肯定彈性育嬰留職停薪新政 直指仍有3項缺憾

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
過去塊狀式的育嬰留停，女性申請比例高於男性，主要是考量男性請育嬰假的機會成本比較高，但若請假單位變小，男性申請將會提升，會更能參與育兒工作。記者陳正興／攝影
過去塊狀式的育嬰留停，女性申請比例高於男性，主要是考量男性請育嬰假的機會成本比較高，但若請假單位變小，男性申請將會提升，會更能參與育兒工作。記者陳正興／攝影

勞動部今天發布「彈性育嬰留職停薪」新政策，托盟表示，家長未來能選擇以每次「1日」為單位，申請總計最多30天的育嬰留職停薪。這對於希望兼顧工作與照顧的家庭而言，無疑是更靈活的選擇，政策方向值得肯定，期待未來能再擴大「以日為單位」的總日數，超過30日。

托盟表示，上一次育嬰留職停薪的彈性化改革，是2021年時任行政院長蘇貞昌拍板的，從原本「一次請6個月」，改為一次可以只申請「1個月」為單位。由於彈性化，晚近4年來育兒家長的申請率大增，尤其男性請領率不斷提高。可見育嬰留職停薪的彈性化改革，可同時創造育兒友善職場，也可刺激男性承擔更多照顧責任。

托盟表示，此次育嬰留停再彈性化至「以日為單位」，必定會引導育兒家庭改變請假行為。例如需要照顧病童的時候，過去只能請無薪事假，但未來會轉變為申請單日或數日的育嬰留停，以取得薪資補貼。同時，這套制度因為不會離開職場太久，也將有更多爸爸願意來申請，承擔突發的幼兒照顧需求。這對於職場友善和性別平等，都是正面效果，也是先進國家改善低生育率的前提條件。

托盟指出，這次的新政策仍有3項缺憾，包含育嬰留職停薪仍無法與part-time工作併用，所以無法支援部分工時、部分照顧的安排。政策適用年齡並未放寬，僅限孩子3歲前，對於孩子已上幼兒園或小學低年級、仍需照顧的家庭來說，支持還是不足。

托盟說，支持雇主的配套措施雖有必要，但對於申請彈性育嬰留停的家長，使其同事加班時數可以突破勞基法法定上限，恐造成同事對育兒者的反感與敵意，不利建構友善職場環境。

職場 育嬰假

