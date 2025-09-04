陳建烈告別12年公職棄檢轉律師 曾戰勝腸癌今以二寶爸迎新挑戰

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
陳建烈告別任職12年的檢察官轉任律師，準備在職涯上展開另一場長跑。 記者張議晨／攝影

高雄地檢署前檢察官陳建烈年僅25歲時確診腸癌，靠著毅力與信念走過人生低谷。他自嘲「司法官訓練所橫跨三期才畢業」，如今，他不只是戰勝癌症的勇士，也是剛迎接新生女兒的二寶爸，今年七月，他告別12年公職轉任律師，準備在職涯上展開另一場長跑。

陳建烈是司法官訓練所第52期結訓，當年大學畢業後專心備戰國考，25歲律師、司法官雙榜錄取，羨煞不少仍在考場搏鬥的同窗，然而受訓當年，卻意外診斷腸癌，讓他司法這條路走得比別人辛苦。

司法官職涯正準備起跑時，遭遇人生低谷，陳建烈直言，當下腦中一片空白，擔心「是不是需要做造口？我還能當檢察官嗎？甚至擔心轉移至淋巴」，許多問題找上門，所幸之後手術順利，後續復原也沒有發現轉移，才讓他鬆口氣。

他笑說，司訓所請假有天數限制，他不可能一邊治療一邊受訓，為了抗癌，只能選擇延長報到，從考上後到結訓，司法官訓練所橫跨三個期別才結訓，應該沒人司訓所念得比他還久。

有過與癌症交手的經驗，初分發回到高雄地檢署後，檢察官案子千頭萬緒，他仍把時間留給醫療領域的進修，常利用假日或下班後參與醫學中心研習課程，甚至進入手術房旁聽，只為更理解臨床醫師面對的現實情境。

他說，辦案時經常碰到醫療糾紛，若能多與醫師交流，就能掌握第一線最常出現的問題與風險點，「只有了解醫療現場，才能在檢察官的角色上更貼近真實，也更公平判斷。」

陳建烈歷經婦幼、黑金等組別歷練，去年8月6號，新北市籍漁船「海淯九號」搭載資深詐團幹部準備偷渡出境，因缺氧引來海巡人員注意，獲救後被查出涉入峇里島詐騙。

案子分發到陳建烈手中，他逐層溯源，最後掌握幕後黑手，搗破該團跨國人蛇。今年5月間，檢察總長邢泰釗南下高雄，特別頒發獎狀給陳建烈。

檢察官任職12年，陳建烈獲總長頒獎後仍選擇轉任律師，讓許多人好奇，他笑說，二女兒出生後，家庭生活翻開新頁，與其多花時間與卷宗為伍，還是想多花時間陪伴家人，盼把檢察官的嚴謹、癌症帶來的堅毅，以及父親身分的柔軟，一起帶進律師新角色。

前高雄地檢署檢察官陳建烈今年轉任律師，剛喜迎二女兒的他，談到孩子眼神充滿愛意。記者張議晨／攝影
前高雄地檢署檢察官陳建烈今年轉任律師，剛喜迎二女兒的他，談到孩子眼神充滿愛意。記者張議晨／攝影

