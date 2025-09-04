家庭照顧假、育嬰假新制怎麼請？有無薪水 Q&A一次看清楚

快訊

聯合報／ 記者陳智華葉冠妤／台北即時報導
母嬰示意圖。圖/ingimage
行政院會今天公布育嬰留停照顧彈性化方案，未來最多2年的育嬰留職停薪期間，將有30天能以「單日」方式申請；此外，家中有家庭照顧需求者，一年14天的事假與家庭照顧假，最少能以「一小時」為單位請假，預計明年元旦上路。到底家庭照顧假、育嬰假有什麼不同，可以怎麼請，以下QA一次解答。

●家庭照顧假

Q1：現在有幾天？

A: 一般勞工可於一年內申請最多 7 天的家庭照顧假，且併入事假計算。

Q2: 是否有薪水

A2: 家庭照顧假與事假性質相同，屬於無薪假，雇主無需支付薪資。但法律明定請假不應影響全勤或考績。

Q3: 新制改變什麼？

A3: 預計自2026年1月1日起，家庭照顧假將可以小時為請假單位，也就是說，14天的事假／家庭照顧假，可分拆成最多112小時來使用，更靈活因應突發狀況。

●育嬰假

Q1: 育嬰假能請多久？

A: 勞工任職滿6個月後，可申請最多2年的育嬰留職停薪，需於子女滿3歲前提出。

Q2: 有薪水嗎？補助怎麼算？

A: 育嬰留職停薪雇主不會支付薪水，但可向勞保局申請育嬰津貼，可領勞保投保薪資的80%，且最多可領6個月。

Q3:父母能否同時請育嬰假？

A: 父母雙方都可同時申請育嬰假與津貼。

Q4: 新制有什麼改變？

A: 自2026年1月1日開始，育嬰假中其中30天可用 「單日」方式請假，不必一次請長時間，增加彈性。也就是雙親合計共有60日可以以「日」申請。若是未滿 30 人的小型企業，每請一天育嬰留停，政府會提供1000元獎勵金給雇主，降低人力調度壓力。

育嬰留停照顧彈性化方案。圖／擷取自行政院網站
育嬰留停照顧彈性化方案。圖／擷取自行政院網站

