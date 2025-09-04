念熱門科系年薪高2倍…她嘆不懂趨勢選錯 過來人：不是理工才能破百

許多人挑選大學科系時，除了個人興趣以外，更會考量未來工作的薪資。一名女網友發文，稱她當初選系並沒有考量太多，現在看到很多熱門科系的人，一畢業進到大公司，年薪就比自己高兩倍，讓她感到無比後悔，因此詢問網友：「選錯系是不是永遠無法年薪破百？」

一名女網友在Dcard發文，表示自己當初選大學科系時，並不清楚未來趨勢是什麼，只是覺得「這個科目好像還不錯」，分數剛好到就選擇就讀。未料數年畢業後，那些熱門科系的朋友一畢業就能進到大公司任職，薪水比她高兩倍，而原PO自己投的履歷卻石沉大海，讓她感到非常焦慮。

原PO表示，因為薪水上的差距，讓她對過去選科系感到無比後悔，總是想著：「如果當初沒選錯，是不是現在就能更輕鬆？」但人生沒辦法從頭選擇，同時也不禁懷疑，如果大學選錯科系，年薪是否永遠無法達到百萬，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少過來人指出「努力」還是最重要，年薪破百萬不一定要理工類科系，「現在缺工這麼嚴重，又一堆人只想躺平，要是肯努力的話一定賺得到錢，破百只是遲早的事」、「還是可以的，只要肯吃苦，很多勞力為主的工作都能破百」、「就算是非理工科系，要破百的工作多的是，還是取決妳自己願不願意選擇而已，不過很多人都嫌高薪工作壓力大」。

也有網友分享薪水高的行業和科系，「我私立後段化粧品系，洗個碩士，因為程度太差還延畢（26歲才畢業），一樣進外商傳產年薪過百」、「有朋友賣保險賣到財富自由，也有人開了家早餐店月收幾十萬」、「可以考慮三類，醫牙藥之外，視光蠻多機會可以年薪破百的，業務性質，認識視光的朋友其實過得蠻爽的」。

