快訊

中興大學實驗室驚傳爆炸 女學生遭燙傷…疑鋰電池電壓過大

放軟了？舒淇、吳慷仁等藝人轉發央視閱兵貼文 陸委會稱尚無踩紅線

聽新聞
0:00 / 0:00

彈性育嬰假明年上路...開放以「日」請假 將鬆綁職代工時上限

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
未來育嬰留職停薪以「日」為請假單位，也放寬家庭照顧假以「小時」來請。照片為示意圖。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影
未來育嬰留職停薪以「日」為請假單位，也放寬家庭照顧假以「小時」來請。照片為示意圖。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影

行政院預計明將公布「育嬰留停照顧彈性化方案」。除開放育嬰留職停薪以「日」為請假單位，也放寬家庭照顧假以「小時」來請，現行家庭照顧假有7天，等於未來勞工如有家庭照顧需求可分拆56個小時來請假，更方便因應小孩突發狀況，預計明年元月上路。為提高企業端意願，勞動部除發給雇主獎勵金，也研議鬆綁職務代理人的工時上限，方便雇主人力調度。

此外，因我國微小型企業居多，30以下企業就占了9成7，先前勞動部試辦彈性育嬰假時，也有雇主反映擔心人力調度、增加人力成本等問題，勞動部這次也特別提供企業端經濟支持，針對小型企業，若勞工申請一天假，就加發1000元獎勵金給雇主。

也有雇主提出鬆綁勞基法的工時限制來因應人力調度，勞動部研議以勞基法32條第4項天災、事變或突發事件，開放職務代理人可以延長工時，打破工時12個小時上限。

不過，台灣勞工陣線秘書長楊書瑋批評，這項勞基法的特殊加班規定應嚴謹使用，過往多用在災後台電人員搶修等狀況，若用在育嬰留停上，可能增加其他同事負擔，變相讓請育嬰留停的人有壓力，也讓政策美意打折扣。

勞動部表示，在避免及預防過勞前提下，研議給予臨時突發狀況職代加班有一點彈性空間。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶表示，發給雇主的1000元獎勵金應參照日本厚生勞動省作法，應該用來補貼職務代理人薪資或津貼，而不是全部給雇主。他認為，雇主要的是人力，給雇主錢沒有用。

王兆慶說，這次育嬰假放寬到以「日」為請假單位，勞動部已經跨出一大步了，可惜未延長至子女八歲前都可請育嬰假，且家庭照顧假改成小時雖好，但照顧假本質跟事假一樣，都沒有薪水，實際效益不大。

王兆慶說，肯定勞動部至少有80分，但還有進步空間，他也呼籲雇主不用太緊張，育兒家庭的需求沒有改變，新制度並不會造成大家濫用，通常都是小孩生病、托嬰中心停課，家長才需要請假，而且現在就已經在用其他特休、照顧假等其他假別在請，只是新制上路後，以後可以改成用育嬰假請。

雇主 勞動部 育嬰假

延伸閱讀

補校安破網 教育部年砸1.2億補助增聘學務人力、副組長

高關稅壓力企業放無薪假 中市勞工局提醒：本國外籍不可差別待遇

教育部推補助學務人力 全教產批校安政策「喊假的」

產業缺工嚴重 蔣萬安拋高教、技職學校海外招生引進人力

相關新聞

彈性育嬰假明年上路...開放以「日」請假 將鬆綁職代工時上限

行政院預計明將公布「育嬰留停照顧彈性化方案」。除開放育嬰留職停薪以「日」為請假單位，也放寬家庭照顧假以「小時」來請，現行...

彈性育嬰假2.0明年元旦上路 育嬰留停請假最低單位改為「日」

行政院4日預計在院會公布「育嬰留停照顧彈性化方案」，行政院政務委員陳時中指出，為了讓請育嬰假的彈性更高，對於育嬰留職停薪...

救少子女化！勞動部明年編列30億 加發生育給付　

新一期的我國少子女化對策將於明年提出。據勞動部115預算書，明年將增編勞工生育給付差額補助項目逾30億元。對此，勞動部回...

員旅免費出國5天！他照常進公司「不算加班」傻眼 網一面倒：合理啊

公司辦員工旅遊，本來應該是讓大家放鬆心情的好事，卻讓因故無法參加的員工感到委屈。一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文抱怨，公司安排了5天的出國行程，全員免費參加，但他因身體疾病無法出國，只能留守公司。沒想到，這幾天進公司上班居然被算成「正常班」，而不是「加班」，讓他不甘心直呼「那我來心酸的？我寧願在家耍廢啊」。

加入產業新尖兵職訓每月領1萬 她從文科轉職IT產業成功為自己加薪

勞動部桃竹苗分署為促使畢業新鮮人、失業或待業青年就業，該分署今天表示，針對15至29歲失業或待業青年，推動產業新尖兵計畫...

金門缺工...陳福海率隊赴立院 盼中央協助地方解決缺工困境

台灣面臨大缺工，離島金門的問題更嚴重。縣長陳福海今天率縣府團隊赴立法院拜會民進黨立委陳瑩，並與勞動部、內政部國土管理署代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。