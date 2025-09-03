彈性育嬰假明年上路...開放以「日」請假 將鬆綁職代工時上限

行政院預計明將公布「育嬰留停照顧彈性化方案」。除開放育嬰留職停薪以「日」為請假單位，也放寬家庭照顧假以「小時」來請，現行家庭照顧假有7天，等於未來勞工如有家庭照顧需求可分拆56個小時來請假，更方便因應小孩突發狀況，預計明年元月上路。為提高企業端意願，勞動部除發給雇主獎勵金，也研議鬆綁職務代理人的工時上限，方便雇主人力調度。

此外，因我國微小型企業居多，30以下企業就占了9成7，先前勞動部試辦彈性育嬰假時，也有雇主反映擔心人力調度、增加人力成本等問題，勞動部這次也特別提供企業端經濟支持，針對小型企業，若勞工申請一天假，就加發1000元獎勵金給雇主。

也有雇主提出鬆綁勞基法的工時限制來因應人力調度，勞動部研議以勞基法32條第4項天災、事變或突發事件，開放職務代理人可以延長工時，打破工時12個小時上限。

不過，台灣勞工陣線秘書長楊書瑋批評，這項勞基法的特殊加班規定應嚴謹使用，過往多用在災後台電人員搶修等狀況，若用在育嬰留停上，可能增加其他同事負擔，變相讓請育嬰留停的人有壓力，也讓政策美意打折扣。

勞動部表示，在避免及預防過勞前提下，研議給予臨時突發狀況職代加班有一點彈性空間。

托育及就業政策催生聯盟召集人王兆慶表示，發給雇主的1000元獎勵金應參照日本厚生勞動省作法，應該用來補貼職務代理人薪資或津貼，而不是全部給雇主。他認為，雇主要的是人力，給雇主錢沒有用。

王兆慶說，這次育嬰假放寬到以「日」為請假單位，勞動部已經跨出一大步了，可惜未延長至子女八歲前都可請育嬰假，且家庭照顧假改成小時雖好，但照顧假本質跟事假一樣，都沒有薪水，實際效益不大。

王兆慶說，肯定勞動部至少有80分，但還有進步空間，他也呼籲雇主不用太緊張，育兒家庭的需求沒有改變，新制度並不會造成大家濫用，通常都是小孩生病、托嬰中心停課，家長才需要請假，而且現在就已經在用其他特休、照顧假等其他假別在請，只是新制上路後，以後可以改成用育嬰假請。

