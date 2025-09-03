彈性育嬰假2.0明年元旦上路 育嬰留停請假最低單位改為「日」
行政院4日預計在院會公布「育嬰留停照顧彈性化方案」，行政院政務委員陳時中指出，為了讓請育嬰假的彈性更高，對於育嬰留職停薪期間的請假單位將縮小至「日」，此外在照顧假部分也改為「小時」計算，盼藉此增加勞工請假彈性。最快明年元旦上路。
先前勞動部長洪申翰就已表示，對於彈性育嬰假將往三方向研議，包括縮短育嬰假單位時間、兼顧中小企業臨時人力排班、避免雇主拒絕員工請休等，盼在不修法前提下，於今年夏季公布新試辦計畫。
勞動部為改革育嬰留職停薪制度，去年試辦「彈性育嬰留停計畫」，雖有89家公私企業參與試辦，但有七成六的單位申請件數掛零，成效不彰。
陳時中表示，經過討論過後，勞動部為推動育嬰留職停薪按日申請措施，此外家庭照顧假的7天，再加上7天事假，共14天也將改為以小時為最小單位。對於這些修改都已經有跟企業討論，不過這樣的修改可能對於大企業來說影響較小，受衝擊較大的可能是小微企業，未來勞動部也將提出相關協助措施來給小微企業。
至於軍公教是否一併適用，陳時中表示，此次修改主要是由勞動部提出，因此還是以勞工為主，而這些措施都不需要透過修法，只需修改行政命令，預計相關細節擬定好後，就可以在2026年元旦上路。
