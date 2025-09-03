應對少子女化 勞動部明年增編30億元加發生育給付

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

應對台灣少子女化對策計畫今年屆滿，明年將提新計畫，根據勞動部2026年預算書顯示，明年將增編勞工生育給付差額補助項目逾30億元。對此，勞動部回應確實有相關政策規畫，但細節仍在討論，將適時公布。

政府少子女化對策計畫今年將屆滿，預期明年將推出新計畫。

根據勞動部2026年預算書指出，依據我國少子女化對策計畫，辦理加給受僱勞工育嬰留職停薪期間薪資補助及提供勞工生育給付差額補助，補助費70億7,294萬7,000元。相較原本勞工育嬰留職停薪津貼加給補助經費38億多，新增逾30多億元預算，意即可能加發生育給付。

對於明年是否加發勞保生育給付，勞動部回應，確實有編列相關預算、有相關計畫，目前還在討論細節中，會適時對外公布。

根據規定，現行的勞工保險生育給付，按女性被保險人生產當月（退保後生產者為退保當月）起，前6個月的平均月投保薪資一次給與生育給付60天。以2024年數據顯示，共核發10萬5,943件，約核發逾75億元。

