應對少子女化 勞動部明年增編30億元加發生育給付

公司辦員工旅遊，本來應該是讓大家放鬆心情的好事，卻讓因故無法參加的員工感到委屈。一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文抱怨，公司安排了5天的出國行程，全員免費參加，但他因身體疾病無法出國，只能留守公司。沒想到，這幾天進公司上班居然被算成「正常班」，而不是「加班」，讓他不甘心直呼「那我來心酸的？我寧願在家耍廢啊」。

2025-09-03 13:01