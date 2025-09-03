因應關稅衝擊 勞動部「再充電計畫」助減班勞工就業

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

為因應美國關稅政策及國際情勢變化，對國內產業和勞動市場的影響，勞動部與相關部會密切關注，全面守護勞工工作權益。

勞動部已啟動「減班休息勞工再充電計畫」，專案協助因應美國對等關稅政策等國際情勢，協議實施減班休息的在職勞工及所屬事業單位，鼓勵勞工利用減班期間免費參加訓練課程，以穩定就業及增進工作所需專業職能。

為減緩美國關稅政策等國際情勢帶來的衝擊，避免企業人力大幅波動、勞工失業風險升高及青年初次就業困難等問題，勞動部已發布「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」，並持續訪視通報減班休息的事業單位與勞工，以掌握現況並適時提供相關協助措施。

本計畫鼓勵全時及部分工時之在職勞工利用減班之空檔時間，免費參加勞動部核定的訓練課程，包括所屬事業單位辦理的訓練課程、勞動部勞動力發展署所屬分署自辦及委辦的在職訓練課程，或其他經專案認定的課程。

即使事業單位尚未規劃或無意願辦理訓練課程，減班勞工也不用擔心無法參訓，可主動參加分署自辦及委辦的在職訓練課程或專案認定勞動力發展數位服務平台的數位課程，大幅提升參訓的便利性。

勞工在減班前後如有薪資減損，參加勞動部核定的訓練課程，可依實際訓練時數申請訓練津貼，每月最高補助1萬7,210元。

為不漏接任何一位受影響的勞工，本計畫特別針對減班前勞工保險月投保薪資為2萬8,590元至3萬300元的全時勞工，同樣可依實際參加訓練課程時數申請訓練津貼，每月最高補助2,280元，以保障薪資差額較小甚至無差額的勞工參訓權益。

此外，本計畫參訓勞工所屬事業單位若符合「僱用安定措施」公告適用行業，除可於薪資差額內申請最高7成的薪資補貼，參加本計畫訓練課程還能合併請領訓練津貼，以維持原有的薪資水準。

另為鼓勵實施減班休息的事業單位穩定僱用人才並持續投資人力資本，本計畫也提高訓練費用補助額度，由一般減班訓練協助措施190萬元加碼至350萬元。

勞動部表示，本計畫兼顧在職勞工的工作保障與事業單位的營運韌性，一方面協助勞工持續精進職能，提升職場競爭力；另一方面亦支援事業單位儘速恢復正常產能與運作，維持整體產業穩定發展。

關稅 勞動部

