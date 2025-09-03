救少子女化！勞動部明年編列30億 加發生育給付　

新一期的我國少子女化對策將於明年提出。據勞動部115預算書，明年將增編勞工生育給付差額補助項目逾30億元。對此，勞動部回應確實有這項政策規畫，但細節仍在討論，將適時公布。

現行的勞工保險生育給付，按女性被保險人分娩或早產當月（退保後生產者為退保當月）起，前6個月的平均月投保薪資一次給與生育給付60天。據統計，113年總共核發10萬5943件生育給付、核發金額逾75億元。

根據勞動部115年預算書指出，將依據我國少子女化對策計畫，辦理加給受僱勞工育嬰留職停薪期間薪資補助及提供勞工生育給付差額補助，需獎補助費70億7294萬7000元，相較今年新編列30多億元。

對於是否明年加發勞保生育給付，勞動部回應，確實有編列相關預算、有相關計畫，目前還在討論細節中，會適時對外公布。

