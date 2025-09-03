員旅免費出國5天！他照常進公司「不算加班」傻眼 網一面倒：合理啊
公司辦員工旅遊，本來應該是讓大家放鬆心情的好事，卻讓因故無法參加的員工感到委屈。一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文抱怨，公司安排了5天的出國行程，全員免費參加，但他因身體疾病無法出國，只能留守公司。沒想到，這幾天進公司上班居然被算成「正常班」，而不是「加班」，讓他不甘心直呼「那我來心酸的？我寧願在家耍廢啊」。
原PO表示，公司上個月安排全體員工免費出國玩5天，自己因為身體有疾病無法參與，「但公司也沒給我福利金，反正算了，3萬多塊而已」。不過員工旅遊期間，原PO有被叫回去公司上班，扣掉假日前後也值了3天班。
原PO在事後結算薪資時表示，對於公司其他同事參加旅遊，天數是從特休假裡扣除，這部分他能接受；但自己沒拿到旅遊補助金，還被公司要求上班，本以為這3天應該算是「加班」，卻被會計告知只是「正常上班」，無奈地說「我寧願在家耍廢啊」。
貼文一出，引發熱烈討論，不少網友認為公司做法並沒有問題，「公司給的福利你自行放棄，公司這麼做是正常操作，沒毛病」、「正常啊！個人因素不能跟著出國是你的問題」、「只有國定假日才是加班」、「你可以不去上班啊！就是扣你特休啊」、「怎麼可能算加班？你都說去參加的同事是用特休參加，表示就是一般上班時間，不然你用特休在家耍廢啊」。
不過也有網友替原PO抱不平，認為公司應該體恤不能參加員工旅遊的人，至少給點補償或安排彈性休假，「不然真的會覺得自己像被懲罰」、「用全公司的員工福利金贊助部分員工的旅費，如果是我沒法去的，我也會不爽」、「很好奇什麼病能上班無法出去玩？我生病都沒辦法上班，但是我還是能出去玩，醫生說多出去玩病就會好了」。
