加入產業新尖兵職訓每月領1萬 她從文科轉職IT產業成功為自己加薪

勞動部桃竹苗分署為促使畢業新鮮人、失業或待業青年就業，該分署今天表示，針對15至29歲失業或待業青年，推動產業新尖兵計畫，鼓勵加入電子電機、綠能科技等5大領域專業訓練課程，參與學員免費訓練，每月還可領取訓練獎勵金1萬、最高12萬元，希望協助失、待業青年快速找到職涯工作。

自世新大學廣播電視電影學系畢業的蔡家綺，看到這產業新尖兵計畫可以投入科技重點產業後，經專業課程訓練，從文科如願踏入IT產業工程師，她說，畢業後進入品牌行銷領域多年，發現工作與薪資不成正比，加上看好IT產業發展潛力，她辭職報名參加「前端工程師就業養成班」學習新技術。

她沒有無理工背景，在堅持參加5個多月集訓，從HTML、CSS基礎開始，到掌握前端框架應用與後端整合的實務專案能力，結訓後順利進入SYSTEX精誠資訊擔任前端工程師，她將學到技術與之前行銷專長結合，展現跨域優勢，轉職後起薪超過4萬元，至今2年來穩定就業，得到公司肯定及加薪。

蔡家綺表示，參加產業新尖兵計畫就業，相較之前工作，薪資翻倍，她覺得參加職訓專業課程內容非常實用，能直接應用工作上，加上勞動部每月提供訓練獎勵金，讓她在轉職期間減輕經濟負擔，安心學習和衝刺，結果是好的。

桃竹苗分署表示，去年透過這項計畫培訓超過930名青年就業，因應美國關稅衝擊，自上月中旬起訓練獎勵金加碼補助至1萬元、每人最高獎勵至12萬元，讓青年安心受訓，今年下半年預計開辦「人工智慧與商業數據分析職場菁英、AI賦能永續人才養成班及晶片設計與實作班等20班培訓人才，現正熱烈招生，歡迎15至29歲本國籍待（失）業業青年報名「產業新尖兵計畫」為職涯發展提前布局。 勞動局桃竹苗分署推動產業新尖兵計畫，協助15-29歲失待業青年職訓，培育IT重點產業技能及找到工作。圖／桃竹苗分署提供

