加入產業新尖兵職訓每月領1萬 她從文科轉職IT產業成功為自己加薪

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
世新畢業的蔡家綺參加桃竹苗分署產業新尖兵計畫，從品牌行銷成功轉職入IT產業為自己加薪。圖／桃竹苗分署提供
世新畢業的蔡家綺參加桃竹苗分署產業新尖兵計畫，從品牌行銷成功轉職入IT產業為自己加薪。圖／桃竹苗分署提供

勞動部桃竹苗分署為促使畢業新鮮人、失業或待業青年就業，該分署今天表示，針對15至29歲失業或待業青年，推動產業新尖兵計畫，鼓勵加入電子電機、綠能科技等5大領域專業訓練課程，參與學員免費訓練，每月還可領取訓練獎勵金1萬、最高12萬元，希望協助失、待業青年快速找到職涯工作。

自世新大學廣播電視電影學系畢業的蔡家綺，看到這產業新尖兵計畫可以投入科技重點產業後，經專業課程訓練，從文科如願踏入IT產業工程師，她說，畢業後進入品牌行銷領域多年，發現工作與薪資不成正比，加上看好IT產業發展潛力，她辭職報名參加「前端工程師就業養成班」學習新技術。

她沒有無理工背景，在堅持參加5個多月集訓，從HTML、CSS基礎開始，到掌握前端框架應用與後端整合的實務專案能力，結訓後順利進入SYSTEX精誠資訊擔任前端工程師，她將學到技術與之前行銷專長結合，展現跨域優勢，轉職後起薪超過4萬元，至今2年來穩定就業，得到公司肯定及加薪。

蔡家綺表示，參加產業新尖兵計畫就業，相較之前工作，薪資翻倍，她覺得參加職訓專業課程內容非常實用，能直接應用工作上，加上勞動部每月提供訓練獎勵金，讓她在轉職期間減輕經濟負擔，安心學習和衝刺，結果是好的。

桃竹苗分署表示，去年透過這項計畫培訓超過930名青年就業，因應美國關稅衝擊，自上月中旬起訓練獎勵金加碼補助至1萬元、每人最高獎勵至12萬元，讓青年安心受訓，今年下半年預計開辦「人工智慧與商業數據分析職場菁英、AI賦能永續人才養成班及晶片設計與實作班等20班培訓人才，現正熱烈招生，歡迎15至29歲本國籍待（失）業業青年報名「產業新尖兵計畫」為職涯發展提前布局。

勞動局桃竹苗分署推動產業新尖兵計畫，協助15-29歲失待業青年職訓，培育IT重點產業技能及找到工作。圖／桃竹苗分署提供
勞動局桃竹苗分署推動產業新尖兵計畫，協助15-29歲失待業青年職訓，培育IT重點產業技能及找到工作。圖／桃竹苗分署提供

青年 待業

相關新聞

金門缺工...陳福海率隊赴立院 盼中央協助地方解決缺工困境

台灣面臨大缺工，離島金門的問題更嚴重。縣長陳福海今天率縣府團隊赴立法院拜會民進黨立委陳瑩，並與勞動部、內政部國土管理署代...

社會新鮮人問「公司沒制服怎穿搭？」 過來人曝妙招：超無腦

你上班會講究穿搭嗎？一名女網友分享，過去讀大學時，因為有許多課程，面對的同學不同，常常用「輪搭」的方式解決每天的衣著，但進入職場後，不確定能否繼續用此方式來穿搭？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

坐辦公室身心俱疲！台大文組校友轉行保全喊「爽缺」：薪水跟原本一樣

從事「保全」行業薪水如何呢？一名台大文組科系畢業的網友發文，稱他之前從事相關領域工作，身心俱疲後離職進入保全業，不僅工作簡單、空閒時間很多，薪水還跟原本的辦公室工作一樣，讓他不禁直言：「真的超可悲的」。

台鐵招募機務車輛維修檢查員、行控處機車控制員 薪資最高逾5.9萬元

為強化鐵道運輸安全及專業技術能量，台鐵公司今公告招募簡章，此次招募職缺主要為「機務車輛維修檢查員」及「行控處機車控制員」...

