金門缺工 陳福海赴台爭取移工鬆綁

台灣面臨大缺工，離島金門的問題更嚴重。縣長陳福海今天率縣府團隊赴立法院拜會民進黨立委陳瑩，並與勞動部、內政部國土管理署代表面對面溝通，盼爭取更合理與透明的移工制度，協助離島建設如質如期推進。

陳福海表示，金門長期依賴外地人力，如今全台營造產業人荒，離島衝擊尤為劇烈。「公共工程與居民生活息息相關，地方政府責無旁貸，必須找到解方。」他指出，從金湖社會住宅、大型體育館到校舍改建，工程一波接一波，但移工引進程序繁複，人力常卡關，延誤進度。他呼籲中央加快政策支援，讓建設能在最需要的時候獲得即時人力。

立委陳瑩以台東與蘭嶼為例，認為偏鄉與離島情境相近，同樣面臨用工困境，確實需要政策扶持，才能補足地方缺口。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心主任莊國良在會中指出，金門的營建需求確實具有特殊性與迫切性，甚至在某些面向上已高於部分本島地區。他表示，勞動部未來會持續把離島的需求納入整體政策評估，並在法規允許的範圍內，研議如何加快相關程序與時程，以協助營造業者能更順利推動各項工程，讓地方建設不因人力不足而受到延誤，並兼顧勞動權益與施工品質。

國土署營建管理組長李守仁則表示，若能依照工程規模與實際需求來引進移工，不僅能讓人力配置更趨合理，也能避免業者各自尋求人力時衍生出管理與協調上的困難。他進一步指出，未來在推動人力引進的同時，管理與配套機制同步到位，才能確保施工品質、工程安全以及勞動條件都符合規範。他強調，國土署會持續與相關部會及地方政府保持合作，共同尋找兼顧效率與公平的方式。

縣府參議王登緯強調，缺工問題已影響城鄉發展，若制度能更具彈性，不僅解決眼前工期，更能奠定長遠建設基礎。

陳福海最後重申，金門雖為離島，但只要中央地方攜手合作，透過公開透明的制度安排，就能化解人力瓶頸，讓縣民生活品質與發展藍圖穩步實現。

縣府城鄉發展處補充說明，為協助解決金門營造業勞動力不足問題，縣長陳福海於縣務會議中責成縣府團隊立即展開行動，並於8月上旬邀集地區營造業者召開座談會，了解業者面臨的困境與需求。城鄉處表示，若營建缺工問題未能妥善解決，將影響從社會住宅到校園建設等各項工程，這些都是與居民生活品質緊密相關的基礎建設。

商品推薦