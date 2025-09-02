社會新鮮人問「公司沒制服怎穿搭？」 過來人曝妙招：超無腦
你上班會講究穿搭嗎？一名女網友分享，過去讀大學時，因為有許多課程，面對的同學不同，常常用「輪搭」的方式解決每天的衣著，但進入職場後，不確定能否繼續用此方式來穿搭？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在Dcard以「上班每週固定穿一樣的可以嗎？」為題，指出大學期間，有通識課、必修課、選修課，面對的同學都不同，會想幾套衣服的「輪搭」組合，例如衣服ABC、褲子DE，就會週一A+D、週二B+E、週五A+E等等。
這名女網友進一步說明，進入職場後，公司也沒有制服，每天都苦惱要怎麼穿搭，不知道輪搭的方式還能否適用於職場，也擔心同事發現自己每周都穿一樣的衣服，會不會覺得很奇怪？
貼文一出後，不少網友都表示「久了就知道，根本沒人會注意妳穿什麼」、「妳只要讓人知道妳每天都有換衣服就好，穿什麼不重要」、「反正是去上班，不是約會，看起來正常就好」、「妳還會特別搭配喔？我是上衣跟褲子隨機拿一套穿」、「有穿衣服就是我對公司最大的尊重」、「上班都固定那幾件，沒衣服可以穿」。
此外，也有部分網友回應「上班衣服一律黑色短T，褲子每天都牛仔褲，鞋子永遠只穿那一雙，有準時上班已經是給這份工作最大的尊重」、「我都週一～週五固定搭配，這樣不用早上每天想要穿什麼，晚上也可以先準備好」、「我自己就是固定那幾件衣服當作制服在穿，我甚至買了5件一樣的褲子專門給上班用，每天只要無腦抓上衣就好了」。
