坐辦公室身心俱疲！台大文組校友轉行保全喊「爽缺」：薪水跟原本一樣

頂大畢業當「保全」值得嗎？一名台大文組科系畢業的網友發文，稱他之前從事相關領域工作，身心俱疲後離職進入保全業，不僅工作簡單、空閒時間很多，薪水還跟原本的辦公室工作一樣，讓他不禁直言：「真的超可悲的」。

一名網友在Threads發文，表示他畢業於台大文組的科系，畢業後抱著熱忱從事了相關工作，但做了數個月後身心俱疲，不僅很難兼顧興趣和工作，也覺得薪資不合理，毅然決然離開原來的辦公室工作，來到保全業發展。

原PO分享，一開始是夜班機動保全，去過一般的商辦，也做過車道哨，現在在社區當固定晚班管理員，工作簡單、空閒時間多，閒暇時間可以追劇、看電影、玩遊戲，也有冷氣可以吹，他歸類為「爽缺」。最重要的是，保全工作的薪水還跟原本的辦公室工作一樣，讓他直呼「超可悲」。

此文一出，不少網友也認為台灣薪資不合理，「同意台灣的消費跟薪水根本不合正比，要人人斜槓才能獲得生活權本身就很病態」、「總覺得台灣的社會好像哪裡出了問題，原本可以是一塊好料的人才竟然因為經濟資源的分配不均勻學無所用」、「台灣產業其實就這樣，我覺得算是bug，保全其實很涼，其他薪水沒保全高的又更辛苦的工作，遲早都會被年輕人淘汰掉的」。

也有網友分享從事保全的優缺點，「保全的問題是工時長，不好配合家庭活動。一般工作的優點是認真找，一定能找到每年穩定加薪的」、「做保全沒有不好，通常也看運氣，服務的案場環境決定了你的工作量」、「這工作除了不守法的公司外，缺點就是工時過長，還有案場也很重要，主管同事也是」、「保全雖然看起來薪水不錯，但上班時間長，換算時薪其實不高」。