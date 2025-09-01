快訊

台鐵招募機務車輛維修檢查員、行控處機車控制員 薪資最高逾5.9萬元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司今公告招募簡章，此次招募職缺主要為「機務車輛維修檢查員」及「行控處機車控制員」。圖／台鐵公司提供
台鐵公司今公告招募簡章，此次招募職缺主要為「機務車輛維修檢查員」及「行控處機車控制員」。圖／台鐵公司提供

為強化鐵道運輸安全及專業技術能量，台鐵公司今公告招募簡章，此次招募職缺主要為「機務車輛維修檢查員」及「行控處機車控制員」，起薪4萬2580元，最高可達5萬9210元，9月16日至9月30日受理報名，合計錄取正取42名、備取76名。

台鐵指出，此次招募的機務車輛維修檢查員正取40名、備取72名，分發於七堵、花蓮、台東以及台北機務處幕僚職缺；行控處機車控制員正取2名、備取4名。考試類科為機械及電機，筆試將於10月18日舉行，口試則安排在 11月22日。

薪資待遇部分，第8階助理工程師起薪4萬5130元，最高可達5萬9210元；第9階技術員起薪4萬2580元，最高可達5萬5660元。

台鐵強調，除穩定薪資與任職保障外，更提供完整升遷管道與專業培訓，提供專業鐵道技術人才的長期職涯。

