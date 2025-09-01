台鐵招募機務車輛維修檢查員、行控處機車控制員 薪資最高逾5.9萬元

臉書、IG、Threads是現代人在科技生活中不可或缺的社群平台，不少人都會透過這些平台來分享自己的生活瑣事、喜怒哀樂，朋友也會互加來了解彼此的動態。有一名女網友好奇想問大家如果離職後，是否會將同事的IG移除、退追蹤？貼文引起熱議，留言各有不同意見。

2025-08-29 15:57