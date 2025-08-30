中部指標型徵才中友百貨登場 釋出超過3000個優質職缺

在暑假尾聲，中友百貨與台中市就業服務處於30日及31日二天，舉辦2025「富市台中 就業成功」就業博覽會，總共集結了50家廠商，釋出超過3,000個工作機會。此次活動由台中市政府勞工局、勞動部勞動力發展署與中友百貨三方通力合作，打造台中地區年度指標性就業盛會。

這場「富市台中 就業成功」展薪未來徵才活動，今天為科技、製造業徵才，包括大立光電、矽品精密、友達光電、上銀科技等科技大廠將聯合徵才，提供研發、工程、製造及資訊等相關職缺，吸引大批民眾參與，初步媒合率達六成。

8月31日餐飲服務業有中友百貨、春水堂、台灣無印良品、王品餐飲集團、全家國際餐飲、薰衣草森林、大創百貨、築間餐飲集團等服務業龍頭將提供多元職缺；多家廠商釋出超過5萬元薪資職缺，最高上看9萬元。

此次徵才企業涵蓋台中地區各大產業龍頭及知名品牌，提供從基層到管理階層的多元職缺。這些企業不僅薪資福利優渥，更具備完善的職涯發展規劃，是求職者邁向成功職涯的最佳跳板。

中友百貨副店長王勝豐表示：「中友百貨長期與官方合作舉辦徵才活動，提供優質場地供求職者與企業媒合，今年中友百貨也釋出多個職缺，歡迎求職者加入中友百貨一同開創職場新篇章。」

針對求職者，中友百貨推出下載中友APP享好禮活動，8月30日、8月31日期間持中友APP及履歷表，加官方LINE好友@chungyo即可兌換東方飲荔枝風味氣泡飲1罐(限量200罐)。