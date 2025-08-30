淨零綠領人才培育首次測驗登場 到考率破九成

「環境部淨零綠領人才培育課程」首場集中測驗30日在全國14個考區同步舉行，約1,400名完成48小時專業課程的學員參加測驗，到考率超過九成。凡是30歲以下在學生（不含在職專班者）及低（中低）收入戶，測驗及格者可申請學費優惠。

環境部長彭啓明為鼓勵這些通過測驗的綠領人才成為推動國家淨零轉型的生力軍，後續將擇優選出20名成績優異者，規劃於行政院大禮堂舉辦合格證明頒發典禮，以表示對於綠領人才的尊重並彰顯其榮譽。

主辦本次測驗的國家環境研究院（國環院）表示，參加測驗的學員，男女比例約為1比1，平均年齡為33歲，最年輕的學員年齡僅17歲，最年長者為69歲。而社會人士占五成多，略高於在學學生的四成多；三成具研究所以上學歷，兩成為文法商等跨領域背景，顯示各年齡層及不同專業領域對綠色轉型專業知能的高度需求。

國環院指出，學員職業背景相當多元，除了大專院校在學生，也有來自各行各業的專業人士，包括上市櫃公司主管、會計師、資訊工程師與環工技師，甚至還有美髮業者與電影剪接師參與，充分展現綠領課程已成為跨領域專業人才進修與轉型的重要管道。

本次測驗採筆試方式，測驗後15個工作天內，國環院將寄發電子成績單，及格者同時可獲環境部核發的官方合格證明，請學員務必留意信件收取。

國環院提醒，凡30歲以下大專院校在學生（不含在職專班），只要首次測驗及格即可申請新台幣6,000元半額補助；符合中低收入戶、低收入戶或身心障礙身分者，則可申請新台幣12,000元全額補助。學員取得成績單後，可逕向原開班學校申請學費減免事宜。

國環院強調，課程將持續開班招生，有興趣者可至「綠領人才資訊平台」就近報名。下一場集中測驗訂於11月22日舉行，並將增設南投與離島考區，便利更多學員參與。