你願意嗎？午休變30分鐘換提早下班！兩派網友掀論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，假設公司的午休時間，從1小時改成30分鐘，本來5點下班，就能變成4點半下班，這樣大家會同意嗎？示意圖／Ingimage
一名女網友分享，假設公司的午休時間，從1小時改成30分鐘，本來5點下班，就能變成4點半下班，這樣大家會同意嗎？示意圖／Ingimage

你願意縮短午休時間，換來更早的下班時間嗎？一名女網友分享，假設公司的午休時間，從1小時改成30分鐘，本來5點下班，就能變成4點半下班，這樣大家會同意嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，如果公司打算把1小時的午休時間，濃縮成30分鐘，但可以讓員工都提早半小時下班，好奇問大家「會同意嗎？」。

貼文一出後，不少網友都點頭同意，紛紛表示「休息時間很多是用來剝削員工的，有的午休2至2.5小時，根本浪費時間」、「同意，因為工作關係很多時候真的只休息半小時」、「完全同意，不想浪費時間在公司午休」、「超願意，很不愛午休1.5小時，浪費時間在公司」、「真的可以，等於壓縮了待命時間還提早下班，而且4點半就走等於錯開下班尖峰時間」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「「不行，我需要好好吃個飯、睡個午覺，這是職業婦女上班唯一的屬於自己的休息時間，所以不能縮短」、「重點真的能準時下班嗎？如果不行，擺明拗半小時啊」、「含吃飯只有半小時，長期下來會累積很多無形的精神壓力」、「這可能會有違反勞基法每工作4小時要給30分鐘休息時間的疑慮，休息時間也需要支付工資」。

壓力

公司新增「按摩」福利同事超嗨！她1原因選擇放棄：是我太敏感？

你滿意公司提供的福利嗎？一名女網友分享，公司近期提供按摩福利，同事們一聽到都相當期待，唯獨她卻不敢嘗試，好奇發問「大家對按摩是否有恐懼呢？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

淨零綠領人才培育首次測驗登場 到考率破九成

「環境部淨零綠領人才培育課程」首場集中測驗30日在全國14個考區同步舉行，約1,400名完成48小時專業課程的學員參加測...

離職就變陌生人？妹子做1事立刻遭同事質問 網友看法大不同

臉書、IG、Threads是現代人在科技生活中不可或缺的社群平台，不少人都會透過這些平台來分享自己的生活瑣事、喜怒哀樂，朋友也會互加來了解彼此的動態。有一名女網友好奇想問大家如果離職後，是否會將同事的IG移除、退追蹤？貼文引起熱議，留言各有不同意見。

人力銀行「開啟履歷」有封鎖現職公司 仍遭人資提醒關閉讓他嚇傻

想要換工作時許多人會偷偷騎驢找馬，一名網友卻在Dcard透露，公司同事竟然被HR提醒「人力銀行關起來好嗎」，讓他嚇傻驚呼「HR這樣的行為，是不是也有點可怕」。

找人才！桃竹苗逾1萬個職缺 薪水上看10萬元

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於9月在桃園、新竹及苗栗地區辦理共10場徵才活動，邀集244家廠商釋出逾1萬個工作機會，協...

