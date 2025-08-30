你願意嗎？午休變30分鐘換提早下班！兩派網友掀論戰

你願意縮短午休時間，換來更早的下班時間嗎？一名女網友分享，假設公司的午休時間，從1小時改成30分鐘，本來5點下班，就能變成4點半下班，這樣大家會同意嗎？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，如果公司打算把1小時的午休時間，濃縮成30分鐘，但可以讓員工都提早半小時下班，好奇問大家「會同意嗎？」。

貼文一出後，不少網友都點頭同意，紛紛表示「休息時間很多是用來剝削員工的，有的午休2至2.5小時，根本浪費時間」、「同意，因為工作關係很多時候真的只休息半小時」、「完全同意，不想浪費時間在公司午休」、「超願意，很不愛午休1.5小時，浪費時間在公司」、「真的可以，等於壓縮了待命時間還提早下班，而且4點半就走等於錯開下班尖峰時間」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「「不行，我需要好好吃個飯、睡個午覺，這是職業婦女上班唯一的屬於自己的休息時間，所以不能縮短」、「重點真的能準時下班嗎？如果不行，擺明拗半小時啊」、「含吃飯只有半小時，長期下來會累積很多無形的精神壓力」、「這可能會有違反勞基法每工作4小時要給30分鐘休息時間的疑慮，休息時間也需要支付工資」。