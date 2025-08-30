公司新增「按摩」福利同事超嗨！她1原因選擇放棄：是我太敏感？

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，公司近期提供按摩福利，同事們一聽到都相當期待，唯獨她卻不敢嘗試，好奇發問「大家對按摩是否有恐懼呢？」。示意圖／Ingimage
你滿意公司提供的福利嗎？一名女網友分享，公司近期提供按摩福利，同事們一聽到都相當期待，唯獨她卻不敢嘗試，好奇發問「大家對按摩是否有恐懼呢？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在PTT以「大家對於按摩會有恐懼嗎？」為題，指出自己從來沒有進去過按摩店，因為曾聽鄰居分享，對方本來很喜歡按摩，但有次按完後，隔天突然癱瘓，需要靠長期復健，才勉強能正常走路。

這名女網友進一步說明，近期公司提供按摩福利，不按的話也不會改發現金，雖然同事們都非常期待，但她因為鄰居的案例，對按摩有很深的陰影，直言「不知道是不是自己太敏感了？」。

貼文一出後，多數網友都表示「他那個應該是特例，不是一般按摩」、「請找到信任且手法保守的按摩師」、「怕就不要去啊」、「怕爆，每次按摩都好像是被打了一頓」、「年紀大了真的會有點怕」、「我一個月至少要按兩次耶，不按摩就覺得全身不舒服」、「千萬不要踩背」、「不要按到頸部的三角部位」。

此外，也有網友建議可以先嘗試「腳底按摩」，回應「有看到脖子的新聞，你按腳就好」、「怕就去給人腳底按摩」、「你可以做腳底按摩就好」。

