離職就變陌生人？妹子做1事立刻遭同事質問 網友看法大不同

臉書、IG、Threads是現代人在科技生活中不可或缺的社群平台，不少人都會透過這些平台來分享自己的生活瑣事、喜怒哀樂，朋友也會互加來了解彼此的動態。有一名女網友好奇想問大家如果離職後，是否會將同事的IG移除、退追蹤？貼文引起熱議，留言各有不同意見。

原PO在Dcard以「離職會刪掉同事IG嗎？」為題發文，她說自己因為要離職，所以將交情普通、不同生活圈的同事IG移除並且退追蹤，沒想到對方立刻私訊她，質問是否刪掉他，讓原PO覺得很不舒服，因此想問大家如果離職是否也會這樣做，要怎麼回答對方比較好？

貼文引起兩派不同看法，有人力挺原PO的做法，「當然要刪」、「如果不再聯絡就不用回了吧」、「不管怎麼認識的，若覺得不會再聯絡就可以刪了」、「沒什麼交情的話，不回應該也可以吧」、「刪，因為妳不知道他會不會把妳的貼文限動當作八卦講給同事聽」、「不喜歡的前同事一律刪除封鎖」。

但也有網友是離職才會加對方社群，「我跟妳相反耶，離職之後才會加關係比較好的」、「離職才加IG」、「雖然離職後沒有交集，如果不討厭對方的話，我還是會留著」、「離職加比較好」、「離職後才會想交朋友加IG，不然只是同事時就加IG，生活的大小事都被看光光，而且哪天工作上有摩擦時，感覺很容易被拿出來討論之類的」。

還有不少人坦言一開始就不會想加對方社群，「一開始就不會加欸」、「我在職不想加，都說我不加同事IG」、「如果是會刪掉的程度，一開始就不會加吧」、「沒有加過同事IG，因為同事是不能當朋友的」、「在職不加社群，離職還要刪掉自己的Line」。