人力銀行「開啟履歷」有封鎖現職公司 仍遭人資提醒關閉讓他嚇傻

想要換工作時許多人會偷偷騎驢找馬，一名網友卻在Dcard透露，公司同事竟然被HR提醒「人力銀行關起來好嗎」，讓他嚇傻驚呼「HR這樣的行為，是不是也有點可怕」。

原PO發文向前輩們請益，同事近期發生一件事，對方在人力銀行已經封鎖公司，但卻收到HR訊息如下「XXX，人力銀行關起來好嗎？我怕你被別人看到」。對此他非常震驚表示，這樣是否代表封鎖自己的公司，實際上並沒有真正的封鎖，還會被抓到在騎驢找馬。

貼文下方有內行人反而大讚「HR人很好好嗎，他的提醒表示目前就他剛好看到，如果被老主管或是老闆的眼線、大家的公敵的人看到就慘了」。

也有人推測「公司還有別的子公司」、「聽說人資人脈非常廣，會互通有無…我也是離職時被老闆告知我在開履歷那個月份他就被通知了」、「可能HR用別人帳號去搜尋或者HR的朋友告訴他的」、「之前看到同事有開啟履歷，怕被老闆知道同事想要轉換跑道，請同事封鎖公司，然後我在後台依舊可以撈到同事的資料」、「很多公司人資、行政人脈都很廣，說不定是有認識的人看到告訴他」。

還有自稱曾經是一間公司的經理，有人力銀行後台權限的網友爆料，「我跟大家說明，一、封鎖後確實依然看得到，只是撈不到資料，二、人力銀行對外說看不到是假的」。