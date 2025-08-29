找人才！桃竹苗逾1萬個職缺 薪水上看10萬元

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於9月在桃園、新竹及苗栗地區辦理共10場徵才活動，邀集244家廠商釋出逾1萬個工作機會，協助求職者順利投入職場。

桃竹苗分署與桃園市政府合作於9月5日、10日、11日、12日、19日舉辦徵才活動，共邀請159家企業釋出5700個職缺。首場將於9月5日在中原文創園區3號倉庫主打「製造、科技產業亮點場」，邀請景碩科技、精材科技、博智電子、昕曜媄生醫、葡萄王生技、亞碩企業、台裕橡膠工業等20家廠商，提供800個職缺，當日有專業職涯諮詢師協助履歷健診服務，幫助求職者優化履歷及提升面試技巧。

12日於陽明公園市民活動中心舉行，邀請晶碩光學設備工程師，薪資上看53K、皇家國際保全夜班機動特勤，薪資高達60K、統聯汽車大客車駕駛職缺，薪資最高達70K等30家廠商共襄盛舉。

此外，現場設有「桃園市青年安薪就業讚方案」及「中高齡及高齡勞動力再運用獎勵計畫」、「大客車駕駛受訓即就業專案培訓」、「職涯諮商與履歷健診」等多項就業資源服務，協助求職者掌握資訊、安心就業。

新竹苗栗地區分別在9月9日、16日及20日舉辦3場徵才活動，共邀請85家企業，釋出4345個職缺。9日在竹北國民運動中心4樓辦理，邀請35家企業，包括台灣矽科宏晟研發工程師，薪資上看100K、欣興電子資訊工程師，薪資上看80K、恆勁科技製程工程師，薪資上看60K、築間餐飲薪資上看58K、老井竹北餐飲薪資上看49K等，當日活動採「無紙化」方式，完成報到的民眾即可獲報到禮，前65名早鳥再加碼贈送雞蛋糕一分，現場更邀請占星師運用雷諾曼卡牌協助求職者探索自我、釐清職涯方向。

16日在新竹市身心障礙者就業綜合大樓5樓舉行，邀請緯創資通、頎邦科技、索爾思光電、聚賢研發、力晶積成、米塔集團、王座國際餐飲等30家知名公司，釋出1678個職缺，其中光泉牧場招募業務專員職缺，設有新人培訓獎金每月5000元（最長3個月），另有入職滿6個月及9個月各3,000元留任獎金。

20日於頭份市六合國小活動中心辦理，邀請20家企業共釋出800個職缺，包含日商半導體材料公司台灣福吉米（製程與品保工程師）、河筧工程（台積電駐廠人員）、宏業電化（維修工程師）、台灣圓益石英（製程及機構工程師/主管）等，薪資上看6萬元，