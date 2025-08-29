00世代求職6成好焦慮 518熊班推「技能交換」打破傳統媒合

「找到工作了嗎？」這或許是社會新鮮人在畢業季後最常聽到的一句話，也最容易引起焦慮的情緒。518熊班公布「新鮮人求職焦慮調查」，發現超過6成的00世代新鮮人在求職過程中感到焦慮；調查也指出，隨著AI工具盛行，近6成新鮮人會使用AI優化履歷緩解求職焦慮，更有超過9成求職者認為能夠提升自信心。

除了各式AI工具，518熊班也於近期推出「技能交換」全新頻道，打破傳統職涯媒合服務框架，主打「用你的技能，換你想學的事」，開創「人人皆可教學」的新學習模式。目前已超過2,700名會員使用、累積450多項技能並持續增加中。技能類型橫跨語言學習、軟體工具、影音創作等，甚至還有台語教學、寵物飼養等多元生活化主題，期盼用戶透過交換學習強化軟實力，拓展求職的多元競爭力。

畢業季後，新鮮人陸續投入求職戰場，面對未來的不確定性難免感到忐忑。518熊班針對00世代進行「新鮮人求職焦慮調查」公開焦慮的主要原因，前五名依序為：「擔心專業能力不足」、「經濟或生活壓力」、「不確定履歷是否符合」、「他人競爭太激烈」，以及「缺乏面試經驗」。顯示出新鮮人的求職焦慮多集中在準備履歷與面試的過程和對自身職場競爭力不足的擔憂，另外也有人留言分享自己投了許多履歷，卻遲遲都沒有收到回覆的焦慮心情。

面對求職的焦慮與壓力，518熊班調查進一步顯示，有近8成新鮮人認為使用AI工具有助於降低求職焦慮，超過9成覺得能夠增加自信心，近9成則認為有助於提升履歷能見度。

調查指出，新鮮人使用的AI工具以主流平台ChatGPT、Gemini為主，有近6成的新鮮人更善用518熊班站內的AI功能。自2023年開始，518熊班積極導入AI工具，並持續擴增功能提升求用戶的求職效率，本次調查首度公開新鮮人最常使用的站內功能，其中以「MBTI職場性格分析」、「AI 履歷匯入」、「AI自傳助手」最受歡迎，顯示出新鮮人在求職過程中，偏好使用自我探索與實用輔助的AI功能，釐清職涯方向與提升履歷內容品質。

