快訊

台中大里37歲女暗夜開車返家 詭異偏離車道撞路燈桿亡

拚藍主席郝龍斌今拍板 朱立倫：眾望所歸者大家還有所期待

宜蘭縣長之戰綠拚整合翻轉 若陷三腳督藍白恐雙輸

聽新聞
0:00 / 0:00

00世代求職6成好焦慮 518熊班推「技能交換」打破傳統媒合

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
6成的00世代新鮮人在求職過程中感到焦慮，原因包括「擔心專業能力不足」。示意圖。圖/本報資料照片
6成的00世代新鮮人在求職過程中感到焦慮，原因包括「擔心專業能力不足」。示意圖。圖/本報資料照片

「找到工作了嗎？」這或許是社會新鮮人在畢業季後最常聽到的一句話，也最容易引起焦慮的情緒。518熊班公布「新鮮人求職焦慮調查」，發現超過6成的00世代新鮮人在求職過程中感到焦慮；調查也指出，隨著AI工具盛行，近6成新鮮人會使用AI優化履歷緩解求職焦慮，更有超過9成求職者認為能夠提升自信心。

除了各式AI工具，518熊班也於近期推出「技能交換」全新頻道，打破傳統職涯媒合服務框架，主打「用你的技能，換你想學的事」，開創「人人皆可教學」的新學習模式。目前已超過2,700名會員使用、累積450多項技能並持續增加中。技能類型橫跨語言學習、軟體工具、影音創作等，甚至還有台語教學、寵物飼養等多元生活化主題，期盼用戶透過交換學習強化軟實力，拓展求職的多元競爭力。

畢業季後，新鮮人陸續投入求職戰場，面對未來的不確定性難免感到忐忑。518熊班針對00世代進行「新鮮人求職焦慮調查」公開焦慮的主要原因，前五名依序為：「擔心專業能力不足」、「經濟或生活壓力」、「不確定履歷是否符合」、「他人競爭太激烈」，以及「缺乏面試經驗」。顯示出新鮮人的求職焦慮多集中在準備履歷與面試的過程和對自身職場競爭力不足的擔憂，另外也有人留言分享自己投了許多履歷，卻遲遲都沒有收到回覆的焦慮心情。

面對求職的焦慮與壓力，518熊班調查進一步顯示，有近8成新鮮人認為使用AI工具有助於降低求職焦慮，超過9成覺得能夠增加自信心，近9成則認為有助於提升履歷能見度。

調查指出，新鮮人使用的AI工具以主流平台ChatGPT、Gemini為主，有近6成的新鮮人更善用518熊班站內的AI功能。自2023年開始，518熊班積極導入AI工具，並持續擴增功能提升求用戶的求職效率，本次調查首度公開新鮮人最常使用的站內功能，其中以「MBTI職場性格分析」、「AI 履歷匯入」、「AI自傳助手」最受歡迎，顯示出新鮮人在求職過程中，偏好使用自我探索與實用輔助的AI功能，釐清職涯方向與提升履歷內容品質。

518熊班也公開新鮮人最常使用的站內AI功能，其中「MBTI職場性格分析」最受歡迎

AI 求職 焦慮

延伸閱讀

Google用YouTube影片訓練AI 美國創作者不滿

台大生求職自曝「1件事」 胡采蘋笑：講話都敢大聲

睡覺床底突然伸出「一堆鬼手」！詭異通靈工具折磨人　歷史上真的有這個東西

促進中高齡人力資源運用 中市府打造銀髮就業專櫃

相關新聞

00世代求職6成好焦慮 518熊班推「技能交換」打破傳統媒合

「找到工作了嗎？」這或許是社會新鮮人在畢業季後最常聽到的一句話，也最容易引起焦慮的情緒。518熊班公布「新鮮人求職焦慮調...

少年就業力準備計畫 指導每名補助2,000元行政協助費

為協助15歲以上未滿18歲未升學，且有就業需求的少年順利進入職場，勞動部自2024年4月9日起推動「少年就業力準備計畫」...

屢創高溫…新北宣布補助企業「風扇衣」經費加倍！ 《做工的人》作者讚德政

近日氣溫屢創新高，新北市勞檢處日前宣布補助企業「風扇衣」，成為全國第一個補助此項目的縣市，不少勞工直呼「有感」。新北市勞...

辦公室戀情…麵包與工作熟重？為愛轉職比率驚人

8月29日七夕情人節即將來到，針對共譜「辦公室戀曲」，上班族曾經有過憧憬，或是早已幻滅？至於企業的立場，是偏向鼓勵或者禁...

薪情不如雙北 人力荒未解 桃捷、中捷拚調薪留才

桃園捷運綠線預計明年底第一階段通車，桃捷公司人力卻嚴重流失，年離職率一度超過10%。桃捷坦言，薪資落後同業是員工離職主因...

青年失業60天 尋職津貼加碼到6千

適逢畢業找工作時期，卻碰上美國關稅等不確定因素，勞動部九月起加碼推出「支援青年就業計畫」，將原本的初次尋職青年穩定就業計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。