違法最重罰150萬！政院通過「職安法」修正草案 明送立院

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部職安署署長林毓堂。記者葉冠妤/攝影
勞動部職安署署長林毓堂。記者葉冠妤/攝影

行政院院會今通過「職業安全衛生法」部分條文修正草案，是繼2013年修法以來最大調整幅度，除強化源頭防災、承攬管理責任，並將罰緩上限提高5倍，最重可罰到150萬元，而為回應去年底的北分署霸凌案，這次也新增職場霸凌防治專章。政院版草案預計明送入立法院。

此次職安法修法總計修正23條條文，是2013年全文修正以來最大幅度調整。修法重點包括：強化源頭防災、加強承攬管理、完善職場霸凌防治、提高罰鍰上限。

勞動部職安署署長林毓堂指，過去常可見工程興建階段，部分業主及營造廠商為獲取最大利潤而忽略工安投資，且層層轉包導致責任不明，風險多由下包廠商及勞工承擔，因此這次修法從源頭要求一定規模以上的工程業主，在交付規畫、設計及施工時，應事前分析潛在危害，採取預防作為並編列安衛費用。

他進一步說，若工程分別交付不同廠商施作，工程業主須指定其中一廠商負統合管理責任，各級承攬人也應配合辦理承攬管理防災措施，並加重其安全管理責任；此外，也增列工作場所、設備出租(借)者的危害告知責任，並明定特定機械操作人員、自營作業者等防災職責。

增訂的「職場霸凌防治」專章，明確職場霸凌定義，過去多以「持續性」作為職場霸凌的認定要件，專章原則上仍以持續性為優先，但針對重大情節言行，則不以持續發生為必要。

專章也明定，不同人數規模的事業單位應有不同防治措施，並公開揭示，當霸凌行為人為最高負責人時，勞工可向當地主管機關申訴，若調查成立，最高負責人最高將挨罰100萬元。

相較於先前預告的修正草案，林毓堂說，原本規定事業單位接獲職場霸凌申訴時，應於勞動部指定的網站登錄，當調查成立也必須通報，政院版本則改成調查成立與否都必須通報結果，避免選擇性通報，也有利統計分析。

此外，政院版草案也進一步釐清公務機關內勞工的申訴與救濟管道，林毓堂說，在政府部門工作，但不具公務員身份者，申訴與調查機制準用公務人員保障法，但認為調查程序或結果不公，則回歸職安法救濟程序。

為有效遏止不法行為，這次修法也提高刑事罰刑期、罰金及行政罰鍰上限額度。林毓堂表示，若違反安全設施，罰鍰上限從原本的30萬提高到150萬，違反管理措施，罰鍰上限也從15萬提高到75萬，並公布單位名稱、負責人姓名、罰鍰金額、職業災害發生日期、地點及罹災人數，強化公眾監督。

修法 職場霸凌 職業安全

