長榮航空育嬰留停調薪爭議 啟動薪資和解協商

中央社／ 台北28日電

長榮航空爆發60名空服員因請育嬰留停而影響調薪爭議，桃園市空服員職業工會今天表示，長榮已通知啟動返還薪資和解協商；但工會也譴責桃市府屢拖延，不開罰長榮、包庇財團。

桃園市空服員職業工會日前到桃園市府抗議指出，長榮空服員有超過60名空服員申訴因育嬰留停影響調薪，勞動部訴願會日前認定「育嬰留停影響調薪」違反性別平等工作法，要求勞動局加速審理並依法認定違法，也請長榮航空盡速補還育嬰空服員薪津，並停止上訴。

針對這件爭議，勞動部長洪申翰日前也對外表示，雇主不可因勞工申請育嬰留停與否而有不利對待，希望雇主與政府一起營造更友善的職場。

桃園市空服員職業工會今天發聲明指出，經過空服員9個月來配合工會行動，長榮航空終於在7日通知，將針對2021年至2023年間因育嬰留停遭不利處分的員工，啟動返還薪資的和解協商。

空服員工會表示，這次範圍不僅包含空服員，更涵蓋機師、地勤與辦公室人員，受惠人數高達數百人；這也再次證明，若沒有工會與會員的集體行動，勞工連最基本的法定權益都難以獲得保障。

另外，空服員工會也嚴正譴責桃園市政府表示，超過60名空服員在2025年初陸續提出性平申訴，其法律性質與空服員工會常務理事林昱嘉一案完全相同，只要桃市府比照前案立即認定違法、依法裁罰，受害員工早已討回薪津。

空服員工會表示，桃市府屢屢拖延，先推託需等待勞動部訴願，後續訴願結果確認長榮航空違法後，桃市府公開承諾於7月底審理，但至今仍未有結果；桃市府一再跳票，為護航長榮、包庇財團，公然失信於勞工，工會表達最深的遺憾。

