少年就業力準備計畫 指導每名補助2,000元行政協助費

為協助15歲以上未滿18歲未升學，且有就業需求的少年順利進入職場，勞動部自2024年4月9日起推動「少年就業力準備計畫」，整合就業諮詢、職涯探索、職場體驗、職業訓練、技能檢定等措施，提供全方位支持，幫助少年提升就業競爭力，順利適應職場環境。

勞動部指出，許多少年離開學校後，有求職需求及工作意願，卻因為尚不確定職涯方向、缺乏求職面試經驗、工作技能亦不足，難以獲得合適就業機會，職涯發展面臨諸多挑戰。

勞動部訂定少年就業力準備計畫，提供就業諮詢、連結職業訓練、就業服務及技能檢定等措施，並考量少年就業需求特性，強化其就業準備，規劃辦理職涯探索、成長團體、就業促進課程、職場參訪等活動。

勞動部提到，另也開發友善廠商，透過職場參訪、職場體驗機會，由事業單位指派專責人員協助指導少年，協助讓少年實際瞭解各行各業的工作內容與職場文化，培養基本職能，同時也讓事業單位得以熟悉少年特性，提升僱用意願。

勞動部說明，對於參與體驗的少年，發給職場體驗津貼，每半日（3小時）750元，每週最多30小時，每年最高發給45,000元；提供少年體驗機會的事業單位，每指導1名少年補助2,000元行政協助費，鼓勵事業單位共同參與培育未來人才。

勞動部表示，已公告認定15歲以上未滿18歲未就學未就業少年為就業服務法第24條致力促進就業的對象，除了前述的少年就業力準備計畫，公立就業服務機構亦提供多元化職業訓練資源，全額補助其訓練費用，並給予職訓生活津貼或學習獎勵金、補助技能檢定相關費用等。

勞動部說，將協助少年取得專業技能，並依其個別化就業需求，連結求職交通補助金、臨時工作津貼、職場學習及再適應津貼、僱用獎助等措施，提高少年就業機會及信心。