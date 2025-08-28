屢創高溫…新北宣布補助企業「風扇衣」經費加倍！ 《做工的人》作者讚德政

近日氣溫屢創新高，新北市勞檢處日前宣布補助企業「風扇衣」，成為全國第一個補助此項目的縣市，不少勞工直呼「有感」。新北市勞工局長陳瑞嘉今天表示，明年補助預算將提高一倍至300萬元，並簡化申請程序，守護勞工健康避免熱傷害引發的職災。

新北市勞檢處今天在市民廣場舉行「風扇衣」補助與實測記者會，鼓勵符合資格者盡快提出申請。勞工局指出，檢處自2004年起訂定「補助微型企業及自營作業者改善安全計畫」，透過補助，帶動微型企業提升安衛水準以降低職災頻率。

陳瑞嘉表示，該計畫今年預算編列270萬元，截至目前為止仍有140萬的補助額度，將全數投入「風扇衣」補助。

「風扇衣」補助消息發布後，各界反應熱烈，連「做工的人」作者林立青也在臉書發文「關於熱傷害的有感施政」、「第一次看到勞動局處對工人採取有感德政」、「一定要他媽的申請看看」。

陳瑞嘉說，目前市府正在編列明年度預算，在市長侯友宜指示下，將提高補助預算到300萬元，並提早到年初就可以提出，讓各企業及早因應。

今天實測現場，勞工局請來艷陽下在市民廣場搭設布棚的勞工朋友試穿，勞工直呼「真的很涼」，他也希望公司都能配有相關設備，工作環境一定能夠更舒適。

勞檢處表示，風扇衣依照不同廠牌價格不同，不含鋰電池，價格落在1000到2000元左右，市府補助對象為雇用勞工人數在50人以下，且依法取得工廠、公司或商業營業登記的企業或自營作業者，都能提出申請。補助金額一般企業是採購金額的50%，自營作業者可補助到80％，上限為台幣3萬元。