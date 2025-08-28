快訊

屢創高溫…新北宣布補助企業「風扇衣」經費加倍！ 《做工的人》作者讚德政

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市補助企業採購風扇衣，勞工朋友實測相當有感。記者葉德正／攝影
新北市補助企業採購風扇衣，勞工朋友實測相當有感。記者葉德正／攝影

近日氣溫屢創新高，新北市勞檢處日前宣布補助企業「風扇衣」，成為全國第一個補助此項目的縣市，不少勞工直呼「有感」。新北市勞工局長陳瑞嘉今天表示，明年補助預算將提高一倍至300萬元，並簡化申請程序，守護勞工健康避免熱傷害引發的職災。

新北市勞檢處今天在市民廣場舉行「風扇衣」補助與實測記者會，鼓勵符合資格者盡快提出申請。勞工局指出，檢處自2004年起訂定「補助微型企業及自營作業者改善安全計畫」，透過補助，帶動微型企業提升安衛水準以降低職災頻率。

陳瑞嘉表示，該計畫今年預算編列270萬元，截至目前為止仍有140萬的補助額度，將全數投入「風扇衣」補助。

「風扇衣」補助消息發布後，各界反應熱烈，連「做工的人」作者林立青也在臉書發文「關於熱傷害的有感施政」、「第一次看到勞動局處對工人採取有感德政」、「一定要他媽的申請看看」。

陳瑞嘉說，目前市府正在編列明年度預算，在市長侯友宜指示下，將提高補助預算到300萬元，並提早到年初就可以提出，讓各企業及早因應。

今天實測現場，勞工局請來艷陽下在市民廣場搭設布棚的勞工朋友試穿，勞工直呼「真的很涼」，他也希望公司都能配有相關設備，工作環境一定能夠更舒適。

勞檢處表示，風扇衣依照不同廠牌價格不同，不含鋰電池，價格落在1000到2000元左右，市府補助對象為雇用勞工人數在50人以下，且依法取得工廠、公司或商業營業登記的企業或自營作業者，都能提出申請。補助金額一般企業是採購金額的50%，自營作業者可補助到80％，上限為台幣3萬元。

相關補助申請方式、標準及懶人包可至「新北勞動雲」網站查詢，或電洽勞檢處。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，明年補助風扇衣預算將提高一倍至300萬元。記者葉德正／攝影
新北市勞工局長陳瑞嘉表示，明年補助風扇衣預算將提高一倍至300萬元。記者葉德正／攝影
新北市補助企業採購風扇衣，勞工朋友實測相當有感。記者葉德正／攝影
新北市補助企業採購風扇衣，勞工朋友實測相當有感。記者葉德正／攝影

勞檢 勞工局

相關新聞

少年就業力準備計畫 指導每名補助2,000元行政協助費

為協助15歲以上未滿18歲未升學，且有就業需求的少年順利進入職場，勞動部自2024年4月9日起推動「少年就業力準備計畫」...

屢創高溫…新北宣布補助企業「風扇衣」經費加倍！ 《做工的人》作者讚德政

近日氣溫屢創新高，新北市勞檢處日前宣布補助企業「風扇衣」，成為全國第一個補助此項目的縣市，不少勞工直呼「有感」。新北市勞...

辦公室戀情…麵包與工作熟重？為愛轉職比率驚人

8月29日七夕情人節即將來到，針對共譜「辦公室戀曲」，上班族曾經有過憧憬，或是早已幻滅？至於企業的立場，是偏向鼓勵或者禁...

薪情不如雙北 人力荒未解 桃捷、中捷拚調薪留才

桃園捷運綠線預計明年底第一階段通車，桃捷公司人力卻嚴重流失，年離職率一度超過10%。桃捷坦言，薪資落後同業是員工離職主因...

青年失業60天 尋職津貼加碼到6千

適逢畢業找工作時期，卻碰上美國關稅等不確定因素，勞動部九月起加碼推出「支援青年就業計畫」，將原本的初次尋職青年穩定就業計...

就業安定基金濫用爭議 勞動部爭取明年2.4億編回公務預算

勞動部就業安定基金支用屢爆濫用爭議，立院社福及衛環委員會今至勞動部訪察各基金運作情形。勞動部次長陳明仁會後受訪說，有關遭...

