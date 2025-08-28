辦公室戀情…麵包與工作熟重？為愛轉職比率驚人

8月29日七夕情人節即將來到，針對共譜「辦公室戀曲」，上班族曾經有過憧憬，或是早已幻滅？至於企業的立場，是偏向鼓勵或者禁止？yes123求職網「職場戀情與七夕過節計畫調查」顯示，高達七成二上班族曾談過職場戀情，但七成二都是低調談。面臨「麵包與感情」的選擇，八成六為了愛情曾經有過換工作念頭，不過只有33%付諸行動。

yes123求職網的調查顯示，不管有沒有談過，高達79.8%的上班族「贊成」職場戀情關係；代表其餘「不贊成」的，僅占20.2%。

而因為工作關係，有62.2%上班族曾經談過「職場戀情」；在可複選狀況下，其中「共譜戀曲」的對象依序為：「同事(非主管、老闆)」(87.3%)、「主管、老闆」(36.8%)、「客戶、顧客、合作廠商」(23.6%)。

46%坦言「曾經」因為職場戀情關係耽誤工作進度，所幸自認「不曾耽誤」的比例有過半，達到54%。

假如談過職場戀情，「選擇主動公開」的，也就是「敢放閃」的，僅占27.6%；顯然其他的72.4%採低調進行方式，雖然「沒有選擇主動公開」，不過又分成：59.2%屬於「仍被公司同仁發現」；13.2%屬於「沒有被公司同仁發現」。

「萌發感情」的主因為，在可複選狀況下，主要依序為：「朝夕相處，日久生情」(70%)、「了解並體貼對方的工作狀況」(62.1%)，以及「聊天話題相近」(58.4%)、「工作太忙碌，導致無法認識職場以外的對象」(46%)。

整體來說，上班族認為「辦公室戀情」優點，在可複選狀況下，依序有：「增加相處時間與機會」(69.3%)、「工作上互相幫忙」(62%)、「一起上下班，通勤方便」(59.1%)，以及「有共同話題與朋友」(52.3%)、「有默契，提高工作效率」(38.1%)。

相反的，大家認為職場戀情的缺點，在可複選狀況下，又依序是：「成為公司同仁八卦的對象」(82.3%)、「常被認為公私不分」(74.1%)、「公事上容易有摩擦」(53%)，以及「常常見面，容易沒有新鮮感」(46.7%)、「一吵架就不想去上班」(37.1%)。

談到職場戀曲話題，企業端的看法又是如何呢？有33.6%的公司表示，「沒有明文禁止辦公室戀情，但立場偏向不鼓勵」；甚至還有9%的企業透露，其實「有明文規定禁止」，比例大約為每11家，就有一家禁止。其餘52.1%為「沒有明文規定禁止，立場中立，不鼓勵也不反對」；少數5.3%是「沒有明文規定禁止，而且立場偏向鼓勵」。

對員工工作表現影響，42.8%企業認為辦公室戀情會有「負面影響」；僅僅8.6%表示，會有「正面影響」；認為「不會有任何影響」的，仍占了48.6%。

面臨「麵包與感情」的選擇，上班族認為工作和愛情「同樣重要」占67.2%；也有22.6%的人，卻覺得「工作比較重要」；選擇「愛情至上」的，僅有10.2%而已。

「愛情力量大」，考量到兩人相處時間，或所得、職位高低等因素，合計有85.7%為了愛情，曾經有過換工作的念頭，其中又分成：52.3%屬於「曾有過，但沒有付諸行動」；33.4%屬於「曾有過，而且付諸行動」。