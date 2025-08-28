聽新聞
0:00 / 0:00

青年失業60天 尋職津貼加碼到6千

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

適逢畢業找工作時期，卻碰上美國關稅等不確定因素，勞動部九月起加碼推出「支援青年就業計畫」，將原本的初次尋職青年穩定就業計畫適用對象放寬至失業六十天即可申請，尋職津貼也從每月五千元加碼至六千元，穩定就業滿半年，還能領三萬元就業獎勵，等於最高可領到四點八萬元。

勞動部指出，九月起，只要年滿十五歲至廿九歲青年，符合未在學、未受僱從事全時工作，且連續達六十天，即可參加支援青年就業計畫，參加計畫的求職期間，就業服務人員將提供多元的諮詢輔導資源，若依規定完成各項求職準備，但仍暫時未能找到工作，尋職期間每月可申領尋職津貼六千元，最高發給一點八萬元。

如果參加計畫期間找到工作，且穩定就業滿九十天或一八○天，則可分別申領就業獎勵金兩萬元及一萬元，尋職津貼及就業獎勵金合計最高發給四點八萬元。

勞動力發展署就服組組長黃巧婷說，關稅等國際經濟情勢恐衝擊就業市場，勞動部因此提出加強版計畫，資格條件放寬，從原本的失業九十天改為六十天，尋職津貼則提高為一個月六千元，讓青年多利用就業資源、安心找工作，並及早預防就業衝擊。

據統計，去年參加「初次尋職青年穩定就業計畫」者總計二萬十五人，資格審核通過九八二六人，其中領到尋職津貼的有七三三三人，獲得就業獎勵有五五五四人。今年截至七月止，報名計畫九二八六人，符合資格五三三二人，領尋職津貼四一四九人，最後領到就業獎勵三五四五人。

發展署說明，青年若於九月前參加「初次尋職青年穩定就業計畫」，且仍然在參加期間內，尚未核發的尋職津貼或就業獎勵，將由勞動部所屬各分署依「支援青年就業計畫」標準發給。

失業 青年 勞動部

延伸閱讀

就安基金濫用惹議 勞動部爭取明年編回公務預算2.4億元

挪威鮭魚面臨美關稅挑戰 台灣及東南亞銷量成長

強化就安基金使用！勞動部推3面向、6項策進作為 年底前引進外部稽核

最高50%…美對印度關稅今生效 印政府鼓勵業者出口中國大陸

相關新聞

薪情不如雙北 人力荒未解 桃捷、中捷拚調薪留才

桃園捷運綠線預計明年底第一階段通車，桃捷公司人力卻嚴重流失，年離職率一度超過10%。桃捷坦言，薪資落後同業是員工離職主因...

青年失業60天 尋職津貼加碼到6千

適逢畢業找工作時期，卻碰上美國關稅等不確定因素，勞動部九月起加碼推出「支援青年就業計畫」，將原本的初次尋職青年穩定就業計...

就業安定基金濫用爭議 勞動部爭取明年2.4億編回公務預算

勞動部就業安定基金支用屢爆濫用爭議，立院社福及衛環委員會今至勞動部訪察各基金運作情形。勞動部次長陳明仁會後受訪說，有關遭...

純文組外語能力好「月薪卻難突破」？ 台大女崩潰：年薪僅65萬

通常新鮮人找工作時，會先以本科系工作為主，找尋相關職缺。日前有位文組畢業的女網友表示，她目前在傳統產業當採購，年薪大約65萬元，好奇「有沒有純文組學士的朋友能分享自己第一份工作薪資？」對此，有神人網友分享她工作第一年年薪50萬，第四份工作擔任外商公司產品經理後，年薪漲到160萬。

從開飛機變汽修師傅 帥氣飛行員透過高雄職訓成功轉換跑道

高市勞工局「產訓合作職前訓練班」今天開訓，來自薩爾瓦多，從汽機車修護班結訓的盛兆希原本是飛行員，退役後來台教英文，結訓後...

男同事突開口「1句話」讓她傻眼 網怒轟：檢舉他性騷擾

一名女網友在Dcard發文抒發心情，透露近日上班時，隔壁的男同事突然開口提醒「要穿內衣」，讓她非常錯愕，貼文發布後許多網友抨擊，「關他屁事，好噁」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。