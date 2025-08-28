青年失業60天 尋職津貼加碼到6千

適逢畢業找工作時期，卻碰上美國關稅等不確定因素，勞動部九月起加碼推出「支援青年就業計畫」，將原本的初次尋職青年穩定就業計畫適用對象放寬至失業六十天即可申請，尋職津貼也從每月五千元加碼至六千元，穩定就業滿半年，還能領三萬元就業獎勵，等於最高可領到四點八萬元。

勞動部指出，九月起，只要年滿十五歲至廿九歲青年，符合未在學、未受僱從事全時工作，且連續達六十天，即可參加支援青年就業計畫，參加計畫的求職期間，就業服務人員將提供多元的諮詢輔導資源，若依規定完成各項求職準備，但仍暫時未能找到工作，尋職期間每月可申領尋職津貼六千元，最高發給一點八萬元。

如果參加計畫期間找到工作，且穩定就業滿九十天或一八○天，則可分別申領就業獎勵金兩萬元及一萬元，尋職津貼及就業獎勵金合計最高發給四點八萬元。

勞動力發展署就服組組長黃巧婷說，關稅等國際經濟情勢恐衝擊就業市場，勞動部因此提出加強版計畫，資格條件放寬，從原本的失業九十天改為六十天，尋職津貼則提高為一個月六千元，讓青年多利用就業資源、安心找工作，並及早預防就業衝擊。

據統計，去年參加「初次尋職青年穩定就業計畫」者總計二萬十五人，資格審核通過九八二六人，其中領到尋職津貼的有七三三三人，獲得就業獎勵有五五五四人。今年截至七月止，報名計畫九二八六人，符合資格五三三二人，領尋職津貼四一四九人，最後領到就業獎勵三五四五人。

發展署說明，青年若於九月前參加「初次尋職青年穩定就業計畫」，且仍然在參加期間內，尚未核發的尋職津貼或就業獎勵，將由勞動部所屬各分署依「支援青年就業計畫」標準發給。