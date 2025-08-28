薪情不如雙北 人力荒未解 桃捷、中捷拚調薪留才

桃園捷運綠線預計明年底第一階段通車，桃捷公司人力卻嚴重流失，年離職率一度超過10%。桃捷坦言，薪資落後同業是員工離職主因，會盡速追上雙北水準。台中捷運公司也面臨人才流失困境，2023年迄今平均離職率9.61%，透過調薪、增加津貼等方式努力留才。

疫情過後，桃捷公司近2年轉虧為盈，但員工流動率依舊居高不下，據統計，近7成離職員工轉至民營或國公營事業。桃捷公司昨在市政會議進行「人力穩定度分析及對策」專題報告，坦言薪資福利是員工離職的首要因素，占比高達8成。

儘管司機員、技術員等歷經2度調薪，與雙北捷運同業起薪差距縮小至4.7%，但其他職類薪資落差顯著，如初階管理及員級人員薪資落後12.6%，中階管理及師級人員薪資落後11.8%等。其他離職原因包括工作負荷過重、照顧家人、搬家返鄉等，研判與離職率偏高導致的工作分配不均有關。

議員許家睿表示，在市府努力下，近年第一線司機員及技術員薪資已逐步跟上，但後勤管理人員的薪資仍有不小落後，期許市府協助補齊缺額，避免人才流失的惡性循環。議員黃敬平也呼籲桃捷逐年調整薪點，縮小與雙北的差距。

桃捷表示，公司透過多元管道持續招募人才，去年產學合作的建教生留任率達4成；另簡化調任行政流程，允許同2級單位內調，提高人員工作輪調的彈性。

中捷公司統計2023年到今年8月平均離職率9.61%，新血補充也不如預期，今年新進人員甄試，維修類科的報名狀況偏低，尤其電子電機專長類科錄取率僅35%，人力來源不足。

桃捷及中捷都表示已調薪，桃捷公司先前規畫3年內追上雙北捷運薪資水準，現進入最後1年執行期，接下來包括增加夜點費、危險加給等津貼，提高留才誘因。