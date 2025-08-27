快訊

就業安定基金濫用爭議 勞動部爭取明年2.4億編回公務預算

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

勞動部就業安定基金支用屢爆濫用爭議，立院社福及衛環委員會今至勞動部訪察各基金運作情形。勞動部次長陳明仁會後受訪說，有關遭外界詬病的媒體廣宣等項目預算，明年度將爭取自就安基金回編公務預算2.4億元。

陳明仁表示，針對就安基金管理，勞動部今年初已提出3面向、6原則策進作為。管理面上，除了強化就安基金管理會的審議的權能跟職責，提供更多資料讓委員審議，擴大內控範圍，也引進外部稽核制度，目前已在辦理採購作業，將針對新增計畫、運用超過一定範圍的項目、宣導費等進行外部稽核，預計今年底就能按季提出報告。

針對外界質疑就安基金濫用，陳明仁強調，採購案皆依政府採購法合法、合規，開口契約本來就是常常運用的作法，需要檢討處也已做相應的檢討，若涉及不利、人謀不臧，檢調也已經立案調查，勞動部會全力配合，開誠佈公、毋枉毋縱。

至於先前以就安基金支用媒體廣宣惹議，陳明仁說，跟勞動部政策有關的將全部移回公務預算，但與勞工就業服務、職業訓練宣導、推展相關的預算，仍維持以就安基金編列。

勞動部說明，依就安基金6項策進作為的「非直接服務據點之辦公處所修繕等機關基本行政費用，以及與就業安定基金法定用途無關之廣宣費用」，爭取2.4億從就安基金編回公務預算，勞動部將依法依規善用經費，努力爭取勞工最大福祉。

勞動部 明仁會 就業安定基金

