台東暑期職場體驗 今年投遞履歷及註冊人次創新高

台東縣府連續3年辦理「青年暑期職場體驗」今舉辦成果分享會，共近百人出席，現場由6家單位設攤展示，並安排10位青年代表上台分享職場心得，展現2個月以來的學習成果與成長故事。

縣長饒慶鈴表示，2個月的體驗與學習，除提供青年職涯不同的選擇及賺取薪資，更藉此鼓勵青年返鄉服務、協助傳承文化及提升在地產業，並為未來職涯發展奠定基礎。

縣府自推動「青年暑期職場體驗」以來，今年成功媒合260位學生進入144家業者，其中台東籍青年約佔5成；報名更是踴躍，註冊人數達846人、投遞履歷達2785人次，雙雙創下新高。

縣府說明，今年職缺遍及全縣15個鄉鎮市，涵蓋文化創意、觀光服務、農漁產業及公共事務等領域，職缺內容也更趨多元，青年不僅習得課堂外的實務經驗，更深入體會文化底蘊與生活魅力。

台東大學數位媒體與文教產業學系的研究生洪承揚與李采姸，選擇在「向日葵藍染文創」實習。過程中2人不僅將課堂所學運用於實務，也深刻體會藍染工藝所承載的文化底蘊與情感，進一步對未來專業發展帶來新的啟發。