快訊

台鹽綠能弊案 鴻暉每月匯4萬給蘇坤煌前妻！她稱「是贍養費」

獨／釀全台863人受害…檢破恐怖偷拍暗網 淫魔遭重判16年

普發一萬完成朝野黨團協商！ 特別預算公布後一個月內發放

台東暑期職場體驗 今年投遞履歷及註冊人次創新高

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣府連續3年辦理「青年暑期職場體驗」今舉辦成果分享會，共近百人出席，展現2個月以來的學習成果與成長故事。圖／台東縣政府提供
台東縣府連續3年辦理「青年暑期職場體驗」今舉辦成果分享會，共近百人出席，展現2個月以來的學習成果與成長故事。圖／台東縣政府提供

台東縣府連續3年辦理「青年暑期職場體驗」今舉辦成果分享會，共近百人出席，現場由6家單位設攤展示，並安排10位青年代表上台分享職場心得，展現2個月以來的學習成果與成長故事。

縣長饒慶鈴表示，2個月的體驗與學習，除提供青年職涯不同的選擇及賺取薪資，更藉此鼓勵青年返鄉服務、協助傳承文化及提升在地產業，並為未來職涯發展奠定基礎。

縣府自推動「青年暑期職場體驗」以來，今年成功媒合260位學生進入144家業者，其中台東籍青年約佔5成；報名更是踴躍，註冊人數達846人、投遞履歷達2785人次，雙雙創下新高。

縣府說明，今年職缺遍及全縣15個鄉鎮市，涵蓋文化創意、觀光服務、農漁產業及公共事務等領域，職缺內容也更趨多元，青年不僅習得課堂外的實務經驗，更深入體會文化底蘊與生活魅力。

台東大學數位媒體與文教產業學系的研究生洪承揚與李采姸，選擇在「向日葵藍染文創」實習。過程中2人不僅將課堂所學運用於實務，也深刻體會藍染工藝所承載的文化底蘊與情感，進一步對未來專業發展帶來新的啟發。

青年 台東 職場

延伸閱讀

世新設資傳AI專班 半師徒制模式提升就業競爭力

台師大推暑期密集課程 日本熊本的大學生來台修讀半導體

暑期尾聲中壢凌晨改裝車擾民 警封閉攔15違規機車、2車疑改裝排氣管

女性通勤首選！PGO J-bubu暑期購車優惠補助最高7,300元

相關新聞

純文組外語能力好「月薪卻難突破」？ 台大女崩潰：年薪僅65萬

通常新鮮人找工作時，會先以本科系工作為主，找尋相關職缺。日前有位文組畢業的女網友表示，她目前在傳統產業當採購，年薪大約65萬元，好奇「有沒有純文組學士的朋友能分享自己第一份工作薪資？」對此，有神人網友分享她工作第一年年薪50萬，第四份工作擔任外商公司產品經理後，年薪漲到160萬。

從開飛機變汽修師傅 帥氣飛行員透過高雄職訓成功轉換跑道

高市勞工局「產訓合作職前訓練班」今天開訓，來自薩爾瓦多，從汽機車修護班結訓的盛兆希原本是飛行員，退役後來台教英文，結訓後...

男同事突開口「1句話」讓她傻眼 網怒轟：檢舉他性騷擾

一名女網友在Dcard發文抒發心情，透露近日上班時，隔壁的男同事突然開口提醒「要穿內衣」，讓她非常錯愕，貼文發布後許多網友抨擊，「關他屁事，好噁」。

獨／慣老闆？L牌豪車業務員控公司逼繳護照、禁長假 主管：誤會想法

新竹L牌汽車經銷據點遭員工投訴，業務部主管在公司群組發布禁止員工休長假訊息外，還要求所有人將護照上繳至總公司。該名主管解...

慣老闆慘了！居酒屋公投日沒雙薪還冷回這1句 北市將勞檢

有網友貼出公投日詢問打工的居酒屋是否給假？或雙倍薪？結果老闆娘回「有什麼問題？」「不想這麼麻煩、如上班不開心、覺得吃虧就...

職場性騷擾調解出席可請公假 勞動部新釋令即起生效

勞動部25日發布令釋，職場性騷擾被害人出席依勞動事件法、民事訴訟法及刑事訴訟法規範所進行或移付的調解期間，被害人接獲該調解通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。