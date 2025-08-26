快訊

從開飛機變汽修師傅 帥氣飛行員透過高雄職訓成功轉換跑道

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
汽機車修護班結訓學員盛兆希原本在薩爾瓦多擔任飛行員，他今日在開訓典禮上分享學習心得，鼓勵學弟妹若有問題要主動向老師求助，不要害怕。圖／高市勞工局提供
高市勞工局「產訓合作職前訓練班」今天開訓，來自薩爾瓦多，從汽機車修護班結訓的盛兆希原本是飛行員，退役後來台教英文，結訓後擔任仁武區一家油電車保養廠技師，順利轉職走上維修技師之路。勞工局說，職訓班別與課程內容多樣化，另結合業界提供實習訓練，輔導考取技術證照及媒合工作機會，市民可多利用。

114年第2梯次「產訓合作職前訓練班」今天在訓就中心大寮職訓場舉辦開訓典禮，8個職類、160名新鮮人展開684小時的專業職能培訓課程。勞工局長江健興、訓就中心主任宋世宏等人到場勉勵學員，另安排結訓學員盛兆希及黃于真分享學習歷程。

汽機車修護班結訓學員盛兆希說，他從薩爾瓦多飛行員退役後來台教英文，曾接觸汽車維修，卻無法獨自判斷找出故障原因，因為中文講不好，他必須比別人更努力，所幸上課學得理論基礎及實務上會運用的中文專有名詞，透過產訓班媒合，目前在一家專修油電車保養廠工作。

輕食餐飲實務班的結訓學員黃于真則是想一圓開餐廳夢想才報名受訓，她在軍職退伍後開始上課，學得飲調製作、中西式料理、甜點、蔬果果雕、調酒課程、餐會學習及經營、行銷等專業技巧，每堂課都收穫滿滿，去年結訓後如願在鳳山黃埔新村開蔬食餐廳。

勞工局長江健興表示，無論是勞動法令或相關問題，勞工局是勞工永遠的後盾，期許學員把握4個月訓練期，不僅要積極學習，還要與同學合作共勉，跟上進度取得相關證照。

勞工局歡迎想學習一技之長、失業或想轉業的民眾報名參加，洽詢電話：07-7835011轉132-133，或上訓練就業中心網站查詢。

高市勞工局邀請結訓學員盛兆希（右）、黃于真（左），兩人與勞工局長江健興合影。圖／高市勞工局提供
114年第2梯次「產訓合作職前訓練班」今天開訓，160名學員將接受4個月的嚴格訓練課程及實習。圖／高市勞工局提供
輕食餐飲實務班的結訓學員黃于真原本是職業軍人，受訓後如願在鳳山開餐廳變成老闆。圖／高市勞工局提供
