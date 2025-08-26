男同事突開口「1句話」讓她傻眼 網怒轟：檢舉他性騷擾

一名女網友在Dcard發文抒發心情，透露近日上班時，隔壁的男同事突然開口提醒「要穿內衣」，讓她非常錯愕，貼文發布後許多網友抨擊，「關他屁事，好噁」。

原PO以「男同事的心態是？」為題，表示有天男同事提醒她要穿內衣，但自己明明就有穿，因此不懂為什麼對方會這樣講。原PO百思不得其解，只好向網友請益，想知道男同事講這句話是什麼意思？

不少人看了很傻眼，「覺得蠻噁的…如果妳都有穿的話，我覺得他是要試探妳的反應」、「噁男無誤，沒邊界感」、「很噁心耶，穿不穿內衣干他屁事。他這種行為已是性騷擾了」、「性騷擾，檢舉他」、「要看他原本的人品怎樣，好人的話可能真的是提醒，噁男的話就是想噁妳」、「噁男，妳之後要注意一點」。

還有女網友以自身經驗提醒，「就是噁男無誤，我有遇過常常說我胸部大、屁股大、前凸後翹等言論」，並補充對方還常暗示胸部大是隆的、沒穿內衣等等，讓她怒轟「他說這些話我一點都不會覺得是誇獎，我反而覺得很噁！超級噁」。