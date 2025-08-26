快訊

八百壯士對藍下通牒「停砍年金」 傅崐萁給承諾了

雨勢升級！9縣市豪大雨特報 下到晚上

郭智輝傳肝臟癌前病變 權威醫揪檢查1處疑「另有隱情」

男同事突開口「1句話」讓她傻眼 網怒轟：檢舉他性騷擾

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友透露男同事突然提醒她要穿內衣，讓她覺得莫名其妙。 示意圖／ingimage
一名女網友透露男同事突然提醒她要穿內衣，讓她覺得莫名其妙。 示意圖／ingimage

一名女網友在Dcard發文抒發心情，透露近日上班時，隔壁的男同事突然開口提醒「要穿內衣」，讓她非常錯愕，貼文發布後許多網友抨擊，「關他屁事，好噁」。

原PO以「男同事的心態是？」為題，表示有天男同事提醒她要穿內衣，但自己明明就有穿，因此不懂為什麼對方會這樣講。原PO百思不得其解，只好向網友請益，想知道男同事講這句話是什麼意思？

不少人看了很傻眼，「覺得蠻噁的…如果妳都有穿的話，我覺得他是要試探妳的反應」、「噁男無誤，沒邊界感」、「很噁心耶，穿不穿內衣干他屁事。他這種行為已是性騷擾了」、「性騷擾，檢舉他」、「要看他原本的人品怎樣，好人的話可能真的是提醒，噁男的話就是想噁妳」、「噁男，妳之後要注意一點」。

還有女網友以自身經驗提醒，「就是噁男無誤，我有遇過常常說我胸部大、屁股大、前凸後翹等言論」，並補充對方還常暗示胸部大是隆的、沒穿內衣等等，讓她怒轟「他說這些話我一點都不會覺得是誇獎，我反而覺得很噁！超級噁」。

同事 職場 性騷擾

延伸閱讀

小孩不宜！日偶像內衣外穿辣逛鎌倉惹議 經紀公司：若非大胸會反彈嗎

性騷擾申訴逾6成是小雇主 桃市府提供補助解困境

白T怕太透、配白色內衣最NG？日專家分享6種最不顯眼的內衣顏色

陳妤蕾絲內衣搭短裙騎木馬　陷AI男神情網：害羞到進進出出

相關新聞

從開飛機變汽修師傅 帥氣飛行員透過高雄職訓成功轉換跑道

高市勞工局「產訓合作職前訓練班」今天開訓，來自薩爾瓦多，從汽機車修護班結訓的盛兆希原本是飛行員，退役後來台教英文，結訓後...

男同事突開口「1句話」讓她傻眼 網怒轟：檢舉他性騷擾

一名女網友在Dcard發文抒發心情，透露近日上班時，隔壁的男同事突然開口提醒「要穿內衣」，讓她非常錯愕，貼文發布後許多網友抨擊，「關他屁事，好噁」。

獨／慣老闆？L牌豪車業務員控公司逼繳護照、禁長假 主管：誤會想法

新竹L牌汽車經銷據點遭員工投訴，業務部主管在公司群組發布禁止員工休長假訊息外，還要求所有人將護照上繳至總公司。該名主管解...

慣老闆慘了！居酒屋公投日沒雙薪還冷回這1句 北市將勞檢

有網友貼出公投日詢問打工的居酒屋是否給假？或雙倍薪？結果老闆娘回「有什麼問題？」「不想這麼麻煩、如上班不開心、覺得吃虧就...

職場性騷擾調解出席可請公假 勞動部新釋令即起生效

勞動部25日發布令釋，職場性騷擾被害人出席依勞動事件法、民事訴訟法及刑事訴訟法規範所進行或移付的調解期間，被害人接獲該調解通...

台中指標型就業博覽會周末登場 新職缺最高達9萬元

台中市政府8月30日、31日在中友百貨舉辦2025「富市台中　就業成功」就業博覽會，參與廠商包含大立光、矽品、雲雀國際等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。