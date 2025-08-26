快訊

純文組外語能力好「月薪卻難突破」？ 台大女崩潰：年薪僅65萬

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台大畢業的女網友抱怨「年薪僅65萬」，許多過來人給她相關建議。 示意圖／ingimage
通常新鮮人找工作時，會先以本科系工作為主，找尋相關職缺。日前有位文組畢業的女網友表示，她目前在傳統產業當採購，年薪大約65萬元，好奇「有沒有純文組學士的朋友能分享自己第一份工作薪資？」對此，有人分享自己工作第一年年薪50萬，第四份工作擔任外商公司產品經理後，年薪漲到160萬。

一名台大畢業的女網友在Dcard發文表示，本身擁有多益900分證照、日文檢定N2證照，目前在傳統產業擔任採購，入職快要半年了，月薪4萬2千元，年薪大約65萬元，她表示「理性上知道文組薪水很慘，但心裡覺得自己應該去更好的地方」。

接著她補充，同事幾乎都是私立大學畢業的，雖然不排斥工作內容，但就是偏無聊，不太需要加班，主管跟同事都很好，也不用社交，缺點是「看不到發展性、做事流程繁瑣、不必要程序一堆，讓人感到厭煩」，於是她拋問，「有沒有純文組學士畢業的朋友，能分享自己第一份工作薪資？我最近在想要不要去別的產業跟職位試試，希望有人能分享自己經驗」。

文章曝光後，有過來人就透露，「念文組至少要選法商，至少妳的現職是有可跳走的發展性，我念台北大學法律系，到上市科技業後勤單位，第3年開始領滿年薪200萬」、「我第一份工作年薪50萬，到現在第四份工作擔任PM（產品經理），年薪160萬」。

其他人則表示，「採購這份職位，第一年年薪有65萬算不錯了吧」、「台灣賺錢的行業都很集中，不外乎就是醫療業、科技業、電子業，英文程度好可以嘗試跳外商」、「文組想要高薪，最快就是進科技業跟金融業」、「這個履歷拿4萬2千元的月薪，不如去當公務員」。

