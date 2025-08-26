快訊

獨／慣老闆？L牌豪車業務員控公司逼繳駕照、禁長假 主管：誤會想法

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
示意圖。圖／AI生成
新竹L牌汽車經銷據點遭員工投訴，業務部主管在公司群組發布禁止員工休長假訊息外，還要求所有人將護照上繳至總公司。該名主管解釋，是因為公司有獎勵國外旅遊才收護照，休假也依照勞基法辦理。市府表示，若民眾申訴並查證屬實，即依就服法處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

員工說明，業務部主管8月6日於公司群組發布訊息，禁止員工休長假，8月11日再次在群組強調「禁止任何理由請假」，8月14日則要求全體業務攜帶護照上繳，15日、16日及18日的會議中則不斷重申「所有營業所業務護照必須收繳、禁止放長假」。

員工控訴，公司有旅遊競賽獎勵，往年僅收取達成獎勵業務員將護照交由旅行社辦理，業務部主管今年卻要求收取所有業務的護照上繳總公司，且多次提及禁止員工休長假，否則就要調班。他質疑，護照屬於重要的個人證件，這種不合理要求是否有限制人身自由與侵占他財物的可能？上述內容他也已向市府檢舉。

該名主管回應說，公司一向有舉辦旅遊競賽，達標員工公司招待出國旅遊，因此必須統一收取護照交由旅行社辦理，「不收的話怎麼安排出國行程？可能有人誤會，才會有這樣的想法。」

對於禁止休假，該名主管說明，公司一切依照勞基法辦理，員工若有休假需求也不會被阻擋，且事實上目前也沒有人被禁假，不過民主社會，他尊重每個人表達自己的想法。

該名主管說明，該名投訴人恐是心情上不滿，若員工對休假或權益有疑慮，應先向公司內部反映，或循勞工局（勞青處）管道檢舉處理，「媒體應該是最後一道防線，而不是第一個投訴對象。」

新竹市政府勞青處回應，留置員工護照涉及違反就業服務法第5條第2項第2款之規定，如經民眾申訴（附佐證資料）並查證屬實，即依就服法第67條規定處6萬元以上30萬元以下罰鍰。至於限制自由屬刑法罪責，需透過司法途徑辦理。

勞青處指出，依勞動基準法規定，勞工有請假的權利，如果雇主因為人力調配的問題，可以與勞工協商請假的日期，但不能拒絕勞工請假。勞工依勞工請假規則、勞基法第38條規定請假遇有爭議，可循勞資爭議調解管道解決，倘已依請假程序申請，雇主以未到勤論處曠職而致薪資受減損，可向市府勞青處提出申訴。

新竹L牌汽車經銷據點員工控訴，業務部長官於公司群組發布訊息，禁止員工休長假、上繳護照。圖／投訴人提供
新竹L牌汽車經銷據點員工控訴，業務部長官於公司群組發布訊息，禁止員工休長假、上繳護照。圖／投訴人提供
新竹L牌汽車經銷據點員工控訴，業務部長官於公司群組發布訊息，禁止員工休長假、上繳護照。圖／投訴人提供
新竹L牌汽車經銷據點員工控訴，業務部長官於公司群組發布訊息，禁止員工休長假、上繳護照。圖／投訴人提供

