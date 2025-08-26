快訊

慣老闆慘了！居酒屋公投日沒雙薪還冷回這1句 北市將勞檢

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市勞動局表示，近日有事業單位（居酒屋）疑似在公投日請勞工出勤等情事，公民投票日為勞動基準法第37條所定放假日，具投票權且該日原屬工作日之勞工，依法放假一日。本報資料照片
有網友貼出公投日詢問打工的居酒屋是否給假？或雙倍薪？結果老闆娘回「有什麼問題？」「不想這麼麻煩、如上班不開心、覺得吃虧就不要來這裡上班」。北市勞動局已收到申訴，近日將到該事業單位通案性檢查。

北市勞動局表示，近日有事業單位（居酒屋）疑似在公投日請勞工出勤等情事，事件在網路上引起熱議，勞動部網頁有說明，公民投票日為勞動基準法第37條所定放假日，具投票權且該日原屬工作日之勞工，依法放假一日。

勞動局說，所稱放假「一日」指的是午前零時至午後12時的連續24小時。所以，在該日之內，非投票時間出勤，仍應給付加倍工資，或是加班費

具投票權的勞工於投票日出勤工作，勞動局說，必須在不妨礙其投票意願的前提下，徵得勞工同意，並應加給出勤時段工資，至於計算方式分為下列兩種類型：一、原屬勞工的工作日：應「加倍」發給出勤時段的工資；二、原屬勞工的休息日：視工作時數，依勞動基準法第24條第2項有關休息日「加成」之規定計算。

勞動局提醒，如雇主要求民眾投票日去加班，卻不願意給加倍工資或加班費，可依法向勞動局申訴。本案經查，民眾已在8月24日在台北市陳情系統提出申訴，勞動局已收悉，並將於近日至該事業單位通案性檢查。

