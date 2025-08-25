快訊

職場性騷擾調解出席可請公假 勞動部新釋令即起生效

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動部今發布令釋，職場性騷擾被害人接獲該調解通知並出席，無論是至法院或鄉鎮市區公所調解委員會進行調解，雇主應給予公假，自即日生效。。圖／勞動部提供

勞動部今發布令釋，職場性騷擾被害人出席依勞動事件法、民事訴訟法及刑事訴訟法規範所進行或移付的調解期間，被害人接獲該調解通知並出席，無論是至法院或鄉鎮市區公所調解委員會進行調解，雇主應給予公假，自即日生效。

勞動部表示，「性別平等工作法」第27條第4項規定，被害人因遭受性騷擾致生法律訴訟，於受司法機關通知到庭期間，雇主應給予公假；勞動部今日發布解釋令，核釋所定「法律訴訟」，包含依勞動事件法、民事訴訟法及刑事訴訟法規範所進行、移付法院或鄉、鎮、市、區調解委員會的調解程序，於調解期日到場調解期間，雇主應給予公假，並自即日起生效。

勞動部表示，近年我國推動「修復式司法」制度，建立以人為本的柔性司法 體系，性騷擾案件進入司法機關後，未必均以訴訟程序終結；本次解釋被害勞工遭受職場性騷擾向法院聲請調解，或是提出告訴後由檢察官於偵查中或是法院於訴訟繫屬中，依雙方當事人意願移付調解，均可認屬「性別平等工作法」第27條第4項所定「法律訴訟」，被害人接獲該調解通知並出席，無論是至法院或鄉鎮市區公所調解委員會進行調解，均可申請公假。

勞動部呼籲，自即日起，被害人出席依勞動事件法、民事訴訟法及刑事訴訟法規範所進行、移付的調解，雇主應給予公假；雇主如違反前開規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部1955專線提出申訴，以維權益。

雇主 性騷擾 勞動部

