台中指標型就業博覽會周末登場 新職缺最高達9萬元

台中市政府8月30日、31日在中友百貨舉辦2025「富市台中 就業成功」就業博覽會，參與廠商包含大立光、矽品、雲雀國際等50家企業，總職缺超過3000個，其中最高薪是智能機應用品牌開出的產品經理，月薪上看9萬元，此外也有多家企業釋出5萬元以上工作。

勞工局8月30日、31日上午10時半到下午5時在中友百貨C棟13樓舉辦就業博覽會，勞工局長林淑媛表示，2天以產業區分，30日以科技、製造與資訊業為主，31日則是餐飲與服務業，職缺包含工程師、國外業務、門市服務、儲備幹部等等。

勞工局指出，此次就業博覽會釋出職缺平均每月薪資約3萬7000元，智能機應用品牌「台灣心零售」開出的IOT產品經理上看9萬元最高，知名鍋物品牌築間餐飲則有5萬8000元的區主管職缺，國內線性馬達最大製造商大銀微系統則開出5萬6000元的國外業務人員職缺。

本次就業博覽會首日參與廠商共24家，其中如矽品精密、大屯電視有限公司、大立光等公司開出數十個職缺，統聯汽車客運也急徵國道與市區公車駕駛；次日參加廠商27家，除了知名餐飲業與零售商，也有中國醫藥大學附設醫院、微笑單車等企業。