新北公布第4波違法雇主名單 台灣屈臣氏在內352家開罰達1690萬
新北市勞工局公布今年第4波違法雇主名單，共開罰352家業者，總罰鍰金額達1690萬元。違反勞基法部分，以未依法給付加班費最為嚴重，其次為未依約定全額給付工資及未依法置備出勤紀錄。
另，違反職安法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍。違反性工法部分，主要為雇主於知悉職場發生性騷擾時，未採取立即有效糾正補救措施。至於113年公布實施的最低工資法部分，在此次違法名單中有4家業者計給勞工工資未達最低工資標準。以上名單皆已匯入「新北勞動雲」的「違法雇主查詢」專區https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/Violate。
違法名單中，包含台灣屈臣氏Watsons未依法計給勞工加班費、使勞工超時工作及更換班次未給予勞工適當的休息時間，分別為第5次、第1次及第4次違反同一規定，加上僱用勞工人數達5000多人，裁罰60萬元。「金元福包裝」因僱用勞工人數達490餘人，有讓勞工超時工作，已第4次違反同一規定，且未給勞工例假休息，裁罰24萬元。
新北市勞工局長陳瑞嘉表示，為因應勞基法罰鍰金額提高至100萬元，2020年6月8日修正公告新的裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市櫃公司者，將加重裁罰金額20%。
另外，針對事業單位實收資本額逾1億元的事業單位，勞動部也訂定「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，縱為初次違反，加重罰鍰從5萬元起跳。
