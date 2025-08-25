快訊

蕭美琴「反射照」露餡 蔡英文官邸合照修圖被抓包

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

腳臭穿防臭襪有效嗎？ 醫曝「5穿法」反害更臭

聽新聞
0:00 / 0:00

新北公布第4波違法雇主名單 台灣屈臣氏在內352家開罰達1690萬

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市勞工局公布今年第4波違法雇主名單，共開罰352家業者，總罰鍰金額達1690萬元。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局公布今年第4波違法雇主名單，共開罰352家業者，總罰鍰金額達1690萬元。圖／新北市勞工局提供

新北市勞工局公布今年第4波違法雇主名單，共開罰352家業者，總罰鍰金額達1690萬元。違反勞基法部分，以未依法給付加班費最為嚴重，其次為未依約定全額給付工資及未依法置備出勤紀錄。

另，違反職安法部分，以未提供必要安全衛生設施最為普遍。違反性工法部分，主要為雇主於知悉職場發生性騷擾時，未採取立即有效糾正補救措施。至於113年公布實施的最低工資法部分，在此次違法名單中有4家業者計給勞工工資未達最低工資標準。以上名單皆已匯入「新北勞動雲」的「違法雇主查詢」專區https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/Violate

違法名單中，包含台灣屈臣氏Watsons未依法計給勞工加班費、使勞工超時工作及更換班次未給予勞工適當的休息時間，分別為第5次、第1次及第4次違反同一規定，加上僱用勞工人數達5000多人，裁罰60萬元。「金元福包裝」因僱用勞工人數達490餘人，有讓勞工超時工作，已第4次違反同一規定，且未給勞工例假休息，裁罰24萬元。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，為因應勞基法罰鍰金額提高至100萬元，2020年6月8日修正公告新的裁罰基準，依照違規次數、僱用勞工人數及違法情節決定罰鍰金額，違規事業單位如為上市櫃公司者，將加重裁罰金額20%。

另外，針對事業單位實收資本額逾1億元的事業單位，勞動部也訂定「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，縱為初次違反，加重罰鍰從5萬元起跳。

新北市勞工局公布今年第4波違法雇主名單，共開罰352家業者，總罰鍰金額達1690萬元。圖／新北市勞工局提供
新北市勞工局公布今年第4波違法雇主名單，共開罰352家業者，總罰鍰金額達1690萬元。圖／新北市勞工局提供

雇主 加班費

延伸閱讀

幫母撿拾陽台外盆栽 新北男失足摔下樓頭部重創

冷門族語師資少難開課 新北首推跨語別授課盼解困境

日銀總裁預期勞動市場緊俏加重工資上升壓力 暗示再度升息

誰來選黨魁？國民黨新北議員籲勿再上演宮鬥戲碼

相關新聞

台中指標型就業博覽會周末登場 新職缺最高達9萬元

台中市政府8月30日、31日在中友百貨舉辦2025「富市台中　就業成功」就業博覽會，參與廠商包含大立光、矽品、雲雀國際等...

新北公布第4波違法雇主名單 台灣屈臣氏在內352家開罰達1690萬

新北市勞工局公布今年第4波違法雇主名單，共開罰352家業者，總罰鍰金額達1690萬元。違反勞基法部分，以未依法給付加班費...

客人納悶「薪水有這麼高？」 手搖飲店長曝行業甘苦：也有升遷考試

各行各業都有辛苦之處，在社會上應要尊重每一個行業。一名飲料店店長發文，稱很多人看到他們的徵才廣告，會質疑為何薪水「那麼高」，她透露飲料店工作雖然看似簡單，也有很多辛苦之處，但升遷機會和福利也不低，希望讓大家更認識這份行業。

CEO實證：我總是在面試時問這一題 立刻識破問題員工

「什麼事情讓你有活力，什麼事情讓你失去動力？」這個問題，比履歷更準確預測新人是神隊友還是豬隊友。

「薪」學期開始了！北市14企業釋443個職缺

臺北市就業服務處所屬各就服站將於8月26日至8月29日邀集門市零售、餐飲旅宿、補教、支援服務及長照服務等14家知名企業辦...

超級鐵飯碗！她曝中華電信超強員工福利：連外商都比不上

你的公司福利好嗎？一名網友分享在中華電信任職的福利，除了休假制度優於《勞基法》、育兒福利也相當完善。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。