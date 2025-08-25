客人納悶「薪水有這麼高？」 手搖飲店長曝行業甘苦：也有升遷考試

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名飲料店店長透露飲料店工作雖然看似簡單，也有很多辛苦之處。 示意圖／AI生成
各行各業都有辛苦之處，在社會上應要尊重每一個行業。一名飲料店店長發文，稱很多人看到他們的徵才廣告，會質疑為何薪水「那麼高」。她透露飲料店工作雖然看似簡單，也有很多辛苦之處，但升遷機會和福利都不低，希望讓大家更認識這個行業。

一名女網友在Dcard發文，提到她在飲料店做了三年，現在是連鎖店的店長，很多客人看到徵才廣告，會納悶地詢問：「你們薪水真的這麼高嗎？」她表示，飲料店雖然入行門檻低，其實比大家想像還要累，手腳要快、頭腦要清晰，忙的時候甚至沒時間喝水，直言「飲料店是個被小瞧的工作」。

原PO表示，雖然工作很累，但也是有升遷機會和福利的，工作一年就有升遷考試，可以一路爬到店長或主管，還有尾牙、春酒、年終等福利。總結來說，缺點是要久站、工時長、奧客也多，但容易上手，薪水也比一般餐飲業高一些；沒業績壓力，環境也比較單純，希望大家真正認識這份工作。

此文一出，不少網友透露更多做飲料店的辛苦，「做飲料店要煮茶，聽說鍋子又大又重又很燙，大概是這工作危險的地方吧」、「飲料店是有錢途也有前景的，但光是手腳要快對我來說就是很高的門檻」、「做過一年飲料店，早上開店真的很累人，不過我們店會發三節獎金跟開工紅包」。

也有網友分享相關的經驗，「我也是飲料業在職，我們的管理職店長和副店每個月都有業績獎金，旺季的時候大店店長的業績獎金很驚人」、「在飲料店做過快兩年，最難接受的就是老鳥的理智線比紅綠燈秒數還短，奧客什麼的都沒有同事可怕」、「偶爾還能遇到一些有趣的事，也能看到千奇百怪的人，還能了解某些行業態度跟職業真的是反差很大，還蠻有趣的」。

奧客 薪水 餐飲業 手搖飲料

