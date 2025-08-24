CEO實證：我總是在面試時問這一題 立刻識破問題員工

摘要 1. 「什麼讓你有活力、什麼讓你沒電？」有CEO提出，用這個問題預測員工表現極為準確，因為能量適配比技能更重要，即使天才做不喜歡的工作也會萎靡，反之則能持續高效。 2.比起問缺點，詢問能量來源能讓應徵者卸下心防說真話，面試官要及早提問、仔細聆聽，並確保能提供對方需要的工作環境才能找到對的人。

「什麼事情讓你有活力，什麼事情讓你失去動力？」這個問題，比履歷更準確預測新人是神隊友還是豬隊友。

這是連續創業家、Profit Labs執行長Kevin Hochman累積多年來的發現。他在面試超過500人後發現，這個問題預測員工表現的準確率高達9成，遠勝任何昂貴的招募工具。

這背後秘密在於「能量適配」——因為即使天才，做著讓自己死氣沉沉的工作也會萎靡；反之，工作內容符合個人能量來源時，就算蜜月期過了還是拚命三郎。

這個問法，也比問「你的缺點是什麼」或「你不擅長什麼」更有效，改問能量來源，暗示面試官站在求職者這邊，想保護他們不要做會討厭的工作，瞬間卸下心防。

《哈佛商業評論》也指出，當求職者在面試中表達「內在動機」時，會給面試官留下更深刻印象，獲得工作機會的可能性也更高。大多數人都低估了表達「為什麼熱愛這份工作」的威力。

真實案例對比

曾有一位應徵客戶經理的人老實說：「我很樂意幫客戶解決問題，但真的受不了他們一直改來改去、反覆討論。」

問題是，處理客戶異議本來就是這工作的日常。Hochman心想這人肯定會被煩死，直接謝謝他的坦白，並解釋為什麼不合適。

而另一個應徵客戶成功專員的女生說：「我超愛深入了解客戶在想什麼、他們真正要的是什麼，這讓我很有成就感。最討厭的就是坐在辦公室做一堆行政雜事，根本碰不到客戶。」

半年後，這女生的部門績效王。Hochman說，根據他的經驗，十次裡有九次，面試時聽到的「能量反應」，跟幾個月後主管給的評價完全吻合。

實戰應用指南

面試官怎麼做？

及早提問：不要等到面試結束才問。當對話還很新鮮時，你會得到更清晰、更輕鬆的答案。

聆聽言外之意：注意語調、停頓和節奏。猶豫可能與熱情一樣具有啟發性。

確保你能實現承諾：如果他們說在高能量、協作的環境中表現最好，確保你真的能提供那樣的環境。否則，你是在讓他們注定失敗。

不要「推銷」他們接受不匹配的工作：說服優秀候選人無論如何都要接受這份工作很誘人，但這幾乎總是導致短期任職和重新招募的成本。

求職者思考3件事

事先反思：思考你目前和過去的職位。哪些任務讓你在一天結束時感到精力充沛？哪些讓你感到精疲力盡？

用它來評估適合度：如果職位的日常職責與你說的能給你能量的事物不符，這可能是個信號，表示這不是合適的機會。

要誠實：隱瞞真相只會讓你陷入感覺像苦差事的職位。你越坦誠，就越有可能找到能讓你蓬勃發展的職位，避免會榨乾你的工作。

資料來源：CNBC、HBR

