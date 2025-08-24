「薪」學期開始了！北市14企業釋443個職缺

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
臺北市就業服務處所屬各就服站將於8月26日至8月29日邀集門市零售、餐飲旅宿、補教、支援服務及長照服務等14家知名企業辦理現場徵才活動。圖／北市勞動局提供
臺北市就業服務處所屬各就服站將於8月26日至8月29日邀集門市零售、餐飲旅宿、補教、支援服務及長照服務等14家知名企業辦理現場徵才活動，共釋出443個工作機會，歡迎有求職、轉職需求的民眾，無論是銀髮族、打工族或二度就業，只要直接到北市各就業服務站參加現場徵才活動，展現最好的自己，爭取安心就業的機會。

迎接新學期的來臨，補教業也投入本週徵才活動，臺北市私立高韋文理短期補習班提供多元職缺，薪資介於3萬2,000元至4萬5,000元。有電訪員、櫃檯行政、總務、行銷企劃及課程規劃師／主管，歡迎個性活潑、熱情、有耐心、喜與人互動，無論是大學在校生、應屆畢業、同業轉換跑道，或對補教業有興趣的求職朋友，一同加入教育助人的行列。

國內旅遊熱絡，寒舍餐旅管理顧問旗下擁有台北喜來登大飯店、寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店及寒居酒店，餐廳主任及工程部技術員&修繕40,000元起薪，還有餐廳領班、服務員、房務員、客服專員、救生員／健身指導員、安全員及備餐組洗盤員等職缺，想成為星級旅宿業的一員嗎?請把握機會喔。

高薪部份，微笑單車（YouBike）夜班調度專員、大夜班維護專員4萬8,000元，逐鹿餐飲內場助手4萬5,000元、外場正職服務人員及內場廚務4萬2,000元；誠邦食品(一条通壽司)儲備店長起薪4萬2,000元；統康生活事業（Mia C’bon）生鮮營運專員4萬元。

本周徵才廠商還有統健實業（聖德科斯）、統康生活事業（家樂福超市）、全聯實業、鴻源長期照顧、誠實居家長照、安德利居家長照、長沂國際實業（COMEBUY）、四海遊龍食品。歡迎想要求職的民眾踴躍參加，把握與人資直接面試的良機。

