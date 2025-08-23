快訊

賴總統返台南投公投票！還在人行道「關心這些事」

初聘教授／沒洋博光環難求職？ 2類博士成母校聘任最愛

MiLB／有看過嗎？小聯盟主審連趕3人 球僮也遭驅逐出場

超級鐵飯碗！她曝中華電信超強員工福利：連外商都比不上

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享在中華電信任職的福利，除了休假制度優於《勞基法》、育兒福利也相當完善。示意圖／Ingimage
一名網友分享在中華電信任職的福利，除了休假制度優於《勞基法》、育兒福利也相當完善。示意圖／Ingimage

你的公司福利好嗎？一名網友分享在中華電信任職的福利，除了休假制度優於《勞基法》、育兒福利也相當完善。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」分享中華電信的休假制度，可以看到在中華電信服務年資滿7年，可享有21天特休、滿10年有28天、15年達30天，遠高於《勞基法》的15、16、21天。

這名網友進一步表示，就連病假、生理假都可領全薪，每年還有5天有薪事假、就連育兒相關假都給好給滿，讓他直呼「不得不說中華電信福利真的很好，一張截圖截不完，這還只是休假而已」。

貼文一出後，不少網友都表示「我公公在中華電信工作30幾年，一輩子只待過一間公司，福利好、薪水高，要退休還超級捨不得」、「有2個認識的朋友跳槽去中華電信，一路做了快20年」、「姑姑從18歲畢業進中華電信，到現在60多歲了」、「我是中華電信員工，任職於南部網路單位已達8年。從去年滿第7年開始，老婆都在問我為何你今天不用上班？因為我特休有21天，等同一年中有整整一個月不用上班」。

此外，也有部分網友大讚中華電信的育嬰福利，回應「中華電信最強的是兩年的全薪育嬰假，這個連外商都比不上」、「我有男生朋友真的請了一年帶他女兒，超級羨慕」、「還有小孩6歲前，可提早一小時下班」。

特休 育兒 病假 薪水 育嬰假 中華電信

延伸閱讀

難忍文組狂怨低薪、待遇不如理組 他怒嗆：當初不是選興趣？

生活剩上下班…新鮮人懷念「學生自由」難調適 過來人揭釋懷時間點

超商、餐飲「隨便月領5萬」？她疑惑人力銀行找不到 網揭殘酷現實

每次找IT都被回「報到第一天講過了」 OL怒：為何只會說廢話

相關新聞

超級鐵飯碗！她曝中華電信超強員工福利：連外商都比不上

你的公司福利好嗎？一名網友分享在中華電信任職的福利，除了休假制度優於《勞基法》、育兒福利也相當完善。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

同事追問1事好尷尬 網友熱議：職場該不該避談私事？

出社會後，難免會被問到學歷、薪資、工作地點、職位等問題，有些人大方表態，但也有不少人不想透露太多隱私。有一名網友發文表示，自己做公家機關短期職代工作，但日前卻被前輩追問年紀、學歷等問題，讓他不知所措。

畢業先玩一個月？過渡期太長面試被關切…網友真心話給建議

1111人力銀行調查顯示，今年的畢業生，有6成6確定投入職場，而想要無縫接軌就業的新鮮人當中，有40.9%已經找到工作、...

像抽到上上籤！她做1爽缺月薪32K「不加班、同事人超好」卻喊想走

不少人喜歡輕鬆又穩定的工作，但一名女網友卻因為太安逸而感到迷惘，她目前任職行政工作，雖然不會再加薪，但不用加班、同事人也很好...

錄取後又被告知「找到別人了」 他吐槽：這什麼操作？

求職者收到錄取通知後，通常會開始跟公司進行報到作業，正式入職。日前有位網友無奈表示，自己都被錄取了，卻接到公司來電說「已經找到人了」，讓他忍不住抱怨「這是什麼操作？」文章曝光後，有些網友認為很正常，「這滿正常的，很多員工也會臨時不來」。

求才好難！新人快閃逾3成待不滿半年 揭企業人資面臨3大難題

大缺工，企業在留才攬才遭遇空前挑戰。104人力銀行發布2025年《人資F.B.I調查報告》，揭露企業人資面臨3大難題，分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。