超級鐵飯碗！她曝中華電信超強員工福利：連外商都比不上
你的公司福利好嗎？一名網友分享在中華電信任職的福利，除了休假制度優於《勞基法》、育兒福利也相當完善。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」分享中華電信的休假制度，可以看到在中華電信服務年資滿7年，可享有21天特休、滿10年有28天、15年達30天，遠高於《勞基法》的15、16、21天。
這名網友進一步表示，就連病假、生理假都可領全薪，每年還有5天有薪事假、就連育兒相關假都給好給滿，讓他直呼「不得不說中華電信福利真的很好，一張截圖截不完，這還只是休假而已」。
貼文一出後，不少網友都表示「我公公在中華電信工作30幾年，一輩子只待過一間公司，福利好、薪水高，要退休還超級捨不得」、「有2個認識的朋友跳槽去中華電信，一路做了快20年」、「姑姑從18歲畢業進中華電信，到現在60多歲了」、「我是中華電信員工，任職於南部網路單位已達8年。從去年滿第7年開始，老婆都在問我為何你今天不用上班？因為我特休有21天，等同一年中有整整一個月不用上班」。
此外，也有部分網友大讚中華電信的育嬰福利，回應「中華電信最強的是兩年的全薪育嬰假，這個連外商都比不上」、「我有男生朋友真的請了一年帶他女兒，超級羨慕」、「還有小孩6歲前，可提早一小時下班」。
