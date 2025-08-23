超級鐵飯碗！她曝中華電信超強員工福利：連外商都比不上

求職者收到錄取通知後，通常會開始跟公司進行報到作業，正式入職。日前有位網友無奈表示，自己都被錄取了，卻接到公司來電說「已經找到人了」，讓他忍不住抱怨「這是什麼操作？」文章曝光後，有些網友認為很正常，「這滿正常的，很多員工也會臨時不來」。

2025-08-20 18:46