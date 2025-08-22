同事追問1事好尷尬 網友熱議：職場該不該避談私事？

出社會後，難免會被問到學歷、薪資、工作地點、職位等問題，有些人大方表態，但也有不少人不想透露太多隱私。有一名網友發文表示，自己做公家機關短期職代工作，但日前卻被前輩追問年紀、學歷等問題，讓他不知所措。

原PO在PTT以「同事問學歷，如何避答？」為題發文，表示目前只有主管知道他的學歷，但日前一位老前輩除了問年紀也好奇學歷。原PO說如果只是問年齡倒是還好，但自己不想讓人知道學歷，因此當被問到這個問題時，覺得很尷尬。

原PO委婉地回答自己是什麼學校畢業的，但對方又追問是什麼系所，讓他不知所措。他覺得被問年紀、學歷其實都不太好，因為多數人都很忌諱，因此想請大家給些意見，「請問職場這種狀況，怎麼委婉迴避？」

貼文引起熱議，留言看法不一，有人認為這沒什麼好隱瞞的，「沒什麼尷尬不尷尬的，直接回答就好了，也不用說太多」、「回他一間學店的名字就好了，隨便聊而已，你就講一些他想聽的話就好啦」、「現在幾乎多數人大學學歷了欸」、「直接講啊，這有什麼見不得人的」、「單純閒聊話題，遮遮掩掩比較奇怪」、「學歷又沒啥，除非他擺明要戰學歷，尬聊帶別的話題就好」。

也有網友覺得問這種問題很無聊，「只有無聊的人會問這個」、「公家機關有夠無聊，很愛比這個，講了就要有心理準備被酸」、「不回答啊，直接問說問這個幹嘛」、「尊重別人有不回答的權利好嗎？」、「對付職場上那種無聊的八卦問題，最好的方法就是直接反問」。