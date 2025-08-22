助弱勢青少年就業 勞動部攜手地方政府座談

為共同協助高關懷青少年就業，打造綿密保護網，勞動部長洪申翰21日邀集地方的府級長官、教育部、衛福部、內政部、法務部代表召開「全國高關懷青少年職業訓練及就業服務交流座談會」，共同研商協助弱勢青少年職涯發展重要議題。

洪申翰說明，勞動部向來關心青少年朋友的勞動權益，但勞動部並非能第一時間發掘到有就業需求弱勢少年的主要行政機關。

洪申翰提到，有許多國、高中在學學生因家庭失功能、有自立需要，而從事非典型就業、短期打工等情形，又弱勢少年就業往往面臨興趣、方向不明確致就業穩定性不足、對就業市場及服務資源不瞭解致就業機會有限、技能不足導致薪資及勞動條件不盡理想，一旦離開學校，將難以掌握其去向及需求。

洪申翰表示，因此，勞動部就青少年就業困境，提出「掌握少年就學就業狀況」、「加強網絡單位運用轉介個案服務機制」、「合作強化少年運用職業訓練資源」、「開發青少年友善職場」等多項重要議題，與地方政府及相關部會共同研商。

會中，地方政府討論熱烈，就服務青少年經驗提出實務看法，包括需建立跨部門資料介接及服務結果追蹤回饋，避免個案漏接；青少年個別差異大，不同風險情境應有不同對應服務方式；少年因經濟需求亟需即時可取得之報酬；青少年就業服務需強化就業準備、引導就業價值觀；弱勢青少年面臨多重問題，在就業服務上需要有專責社工一起服務；偏鄉交通條件限制影響其就業機會。

透過跨部會、中央與地方的溝通對話，會議初步建立共識，青少年的特質與需求與一般成年人不同，提供青少年就業服務應以一案一社工一就服員強化陪伴輔導工作模式，找到適合個案之成功方程式。

洪申翰強調，為因應弱勢青少年經濟需求，未來相關計畫津貼補助應朝即時可得、擴大交通津貼補助涵蓋面之方向規劃。另外若因少年無法定代理人或其法定代理人不能或不適合行使代理權時，請地方政府協助開立證明，並運用在地資源提供交通上的協助，讓具有就業意願的青少年順利就業。

其次，協助青少年就業以職涯探索、提升職能為先備要件，勞動部已規劃辦理短期職訓體驗、加強職業訓練訓前、中、後各階段之服務做法，逐步建立青少年正確就業概念及職業技能。

對於有意願僱用弱勢青少年之廠商，未來也將提供更多支持協助方案，讓雇主看見青少年學習成長的可塑性，共同推動友善職場，陪伴青少年職涯走得穩健長久。

勞動部2019年已公告「15歲以上未滿18歲未就學未就業少年」為《就業服務法》第24條政府致力促進就業對象，少年可免費參加職業訓練並有職訓生活津貼，也運用職場學習再適應計畫及多元就業開發方案，創造友善職缺，並於少年就業力準備計畫中增加職場體驗津貼，可銜接僱用獎助等各項措施，協助少年完成就業準備，順利在職場發揮所長。